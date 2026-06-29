Dat ene anti-EV argument wordt weer zwakker

Je kent het wel, die eeuwige discussie over het feit dat elektrische auto's beter zijn voor het milieu. Vraag aan tien autoliefhebbers of dat echt zo is en sowieso één iemand begint meteen over kolencentrales, accuproductie of kinderen in kobaltmijnen en uitgeroeide beschavingen. Toch blijkt de werkelijkheid minder zwart-wit dan beide partijen soms doen voorkomen. Een nieuwe studie bevestigt namelijk opnieuw dat elektrische auto’s in de meeste gevallen inderdaad schoner zijn dan benzine- en dieselauto’s. Maar... Hoeveel schoner precies, hangt van meer af dan alleen de auto zelf.

EV wint, maar niet overal even hard

De hoofdconclusie van het onderzoek is best duidelijk: over hun volledige levenscyclus stoten EV’s gemiddeld 40 tot 60 procent minder CO2 uit dan auto’s met een peutpruttelaar. En ja, daarbij is ook rekening gehouden met de productie van accu’s, iets waar EV-sceptici heel graag op wijzen. Dat betekent dus dat het voor iedereen bekende argument: “die accuproductie maakt EV’s net zo vervuilend”, in de meeste gevallen gewoon niet blijft staan. Maar er zit zeker wel wat nuance in.

De grootste factor blijkt namelijk niet de superieure stekkertrekker, maar de stroommix van het land of de regio waarin je rijdt. Of eigenlijk, een EV is ongeveer zo groen als de stroom die je erin pleurt. Laad je vooral met stroom uit wind, zon, waterkracht of kernenergie? Dan is een EV al snel een heel schone keuze en ben jij zeker weten het braafste jongetje van de klas. Komt jouw elektriciteit grotendeels uit kolen- of gascentrales, dan wordt dat voordeel een stuk kleiner. Niet weg, maar wel echt kleiner.

Je rijstijl doet óók nog mee

En alsof dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, blijkt ook het gebruik van jouw rechtervoet verrassend veel uit te maken. EV’s boeken namelijk de grootste milieuwinst in de drukke steden. Dat klinkt natuurlijk logisch: continu optrekken, afremmen en regeneratief remmen is waar de EV zijn slag slaat. Een benzinemotor doet het in stop-and-go-verkeer gewoon een stuk minder efficiënt. Rijd je vooral lange snelwegritten of veel buiten de stad, dan blijft een EV uiteraard nog steeds schoner, maar het verschil wordt wel minder groot.

Opvallend genoeg doen plug-in hybrides het in stadsverkeer trouwens ook echt beter dan veel mensen denken. Mits, en dat is een hele belangrijke mits, eigenaren ze ook daadwerkelijk opladen. Doe je dat keurig zoals in het boekje staat, dan kan een plug-in hybride in de stad 80 tot 90 procent van de uitstootwinst van een volledig elektrische auto halen. En inderdaad, we weten allemaal dat dat in de praktijk niet altijd gebeurt.

De discussie verschuift

Misschien is dat wel de interessantste conclusie van het hele onderzoek. De grote vraag óf EV’s schoner zijn dan benzineauto’s lijkt steeds minder relevant te worden. In de meeste scenario’s is het antwoord inmiddels gewoon: ja. De echte discussie verschuift naar iets anders: hoeveel schoner dan? En dat hangt af van factoren waar veel mensen minder snel aan denken: je elektriciteitsnet, je laadgedrag en simpelweg hoe en waar je rijdt.

Dus nee, een EV is niet automatisch emissievrij zodra je de stekker erin prikt. Maar dat stokoude argument dat elektrische auto’s helemaal geen klimaatwinst opleveren, wordt met dit soort onderzoeken wel steeds moeilijker vol te houden. Ook als je nog steeds liever acht cilinders hoort brullen.