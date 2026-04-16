Ford slaat nieuwe richting in met EV's, topman vertrekt

Doug Field, de man die verantwoordelijk was voor het opbouwen van het zogenaamde ‘skunkworks’-team dat de volgende generatie Ford EV’s ontwikkelde, houdt het voor gezien bij de Amerikaanse autobouwer. Zijn vertrek is onderdeel van een grotere stoelendans bij het hogere management het merk.

Field bracht de nodige expertise met zich mee toen hij in 2021 bij Ford begon. Hij kwam op dat moment bij Apple vandaan en had daarvoor meegewerkt aan de marktintroductie van de Tesla Model 3. Zijn werkwijze werd direct duidelijk in het skunkworks-team dat niet op de traditionele manier elektrische Ford’s ontwikkelde, maar dit op een manier aanvloog zoals Tesla of een techbedrijf dit zou doen.

Ford Universal EV Platform

Het meest recente resultaat van de inspanning van Field is het Ford Universal EV Platform dat de basis gaat zijn voor de aangekondigde betaalbare pickup. Daarin is de expertise vanuit Tesla goed te zien, want de pickup wordt gemaakt met behulp van ‘unicastings’, oftewel de technologie die Tesla ‘gigacasting’ noemt. Hierbij worden veel kleine, losse onderdelen die normaliter aan elkaar verbonden worden, als een groot geheel geproduceerd. Dit bespaart tijd, materiaalkosten en assemblage.

Ook bouwde zijn team aan de elektromotor waarmee de CEO van Ford overtuigd is dat het bedrijf de Chinese concurrentie kan verslaan.

Field geeft aan dat hij denkt dat Ford nu, mede dankzij zijn inbreng, op een punt is aangekomen dat het met een goede en winnende strategie de elektrische wereld aankan. Hij krijgt geen opvolger en de teams die hij leidde worden onder gebracht in grotere overkoepelende tak die Ford Product Creation and Industrialization noemt. Hieronder moeten de volgende doorbraken op EV-gebied gerealiseerd worden.

China in plaats van Field

Toch is het opstappen van Field ietwat opmerkelijk. Ford heeft er blijkbaar genoeg vertrouwen in dat het zonder de topman het door hem ontwikkelde platform verder kan uitrollen en verbeteren. Het merk heeft immers niet onder stoelen of banken gestoken dat het flink gaat inzetten op nieuwe technologie. Sterker nog, het UEV-platform is het fundament van Fords plannen om meer betaalbare EV's op de markt te brengen.

Aan de andere kant heeft de CEO van Ford al meerdere keren aangegeven dat hij openstaat voor meer samenwerkingen met Chinese autobouwers. Hierbij stuurt hij niet alleen op het delen van productiecapaciteit van zijn Europese fabrieken met bijvoorbeeld Geely, maar ook op het delen van kennis om de concurrentie buiten de VS het hoofd te blijven bieden. Met name buiten de VS, want in zijn thuisland zijn de Chinezen dan weer niet welkom.