EV verkoop zit wereldwijd wederom in de lift, maar er valt iets op

Goed nieuws: afgelopen maand was een topmaand voor de EV-verkopers. Tenminste, als we de wereldwijde cijfers mogen geloven en we ons beperken tot Europa en China en de VS even vergeten. Als we alles meetellen valt het eigenlijk best wel mee met een schamel plusje over het eerste halfjaar.

De oorlog in Iran en de daardoor ontstane hoge brandstofprijzen hebben menig Europeaan overtuigd dat het best slim kan zijn om elektrisch te gaan rijden. De peutprijzen lijken voorlopig niet te dalen en EV's beginnen eindelijk bereikbaar te worden zonder dat je gelijk ongelooflijk moet inleveren op actieradius. Kortom, er is een verschuiving van de markt aan het plaatsvinden. En dan is het logisch dat er een groei in het marktaandeel van de EV zit. Deze gaat immers ten koste van de brandstofbakken.

Twee procent in de plus

Dat blijkt ook weer eens uit de recente cijfers van Benchmark Mineral Intelligence over het eerste halfjaar van 2026. Daarin zien we namelijk duidelijk dat er wereldwijd 2 procent meer EV's verkocht zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. In Europa gaat het zelfs om 27 procent. Tegelijk laten andere grote markten als China en de VS een enorme krimp zien.

Wellicht valt je op dat de kleinste aandeelhouder RoW (Rest of World) nog harder groeit: met 91 procent. Maar de aantallen blijven daar nog enorm achter, waardoor het amper meetelt op het geheel.

Regio juni 26(miljoen) y-o-y m-o-m Jaar tot nu(miljoen) YTD 26 vs 25 China 1 -11% 5% 4,9 -14% Europa 0,53 31% 28% 2,5 27% Noord-Amerika 0,13 -13% -9% 0,73 -20% RoW 0,3 98% 16% 1,4 91% Global 2 7% 11% 9,6 2%

Er valt iets op

Natuurlijk kunnen we hier nu heel hard gaan roepen dat de EV zich eindelijk bewezen heeft als de auto van de toekomst en dat we eindelijk allemaal het licht gezien hebben, maar dat doen we niet. Als iets verder kijkt dan deze cijfers, dan valt op dat de twee dalers iets gemeen hebben: daar zijn recentelijk de subsidies op EV's afgeschaft. In China, wat als de absolute koploper gezien kan worden op het gebied van elektrificatie, krijgen kopers enkel nog in heel selecte gevallen een beetje geld toegestopt van de overheid als ze een EV kopen, en in de VS is het helemaal afgelopen. Daar is het de bedoeling dat de economie gesteund blijft worden door pick-ups met een V8.

In Europa blijven we vooralsnog smijten met geld om de EV aantrekkelijker te maken. Toegegeven, de geldkraan wordt steeds een beetje meer afgeknepen, zeker in Nederland, maar bijvoorbeeld in buurland Duitsland kun je nog steeds op duizenden euro's overheidssteun rekenen als je elektrisch gaat rijden. En daar zit wel een groot verschil. De groei zit hem vooral in gebieden waar de elektrische auto een handje geholpen wordt. Het is daardoor lastig te bepalen hoe hoog de echte organische vraag eigenlijk is.

Is het een voorbode?

Als je dan helemaal gaat doemdenken, dan zou je zelfs kunnen voorstellen dat de situatie in China en de VS een voorbode is voor wat ons in de EU te wachten staat als de overheden besluiten de subsidies helemaal stop te zetten.

Aan de andere kant werkt de EU aan andere manieren om mensen te stimuleren om een Europese EV te kopen, door deze bijvoorbeeld vrij te stellen van bepaalde regels, waardoor hij goedkoper geproduceerd kan worden. Dat zou uiteindelijk de verkoopprijs moeten drukken, met alle logische gevolgen van dien. Ook werkt het aan meerdere manieren om juist de goedkopere EV's uit China duurder te maken, waardoor we juist weer de andere kant op gaan.

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