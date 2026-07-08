EV-verkopen van Mercedes gaan door het dak

Qua EV-verkopen bleef Mercedes de laatste jaren ver achter bij aartsrivaal BMW. Ze zijn nu echter serieuze stappen aan het zetten met de nieuwe CLA, GLB, GLC en C-Klasse. Dat is nu ook terug te zien in de verkoopcijfers.

Mercedes heeft zojuist de verkoopcijfers van Q2 bekendgemaakt. Die zijn niet direct om over naar huis te schrijven, want ze verkochten 6% minder in vergelijking met een jaar geleden. In absolute aantallen hebben we het dan over 511.900 auto’s. De daling is trouwens volledig de schuld van China. Daar had Mercedes het zwaar, maar in Europa en Noord-Amerika zaten de verkopen wel in de lift.

Wat echter vooral opvalt zijn de verkopen van de elektrische modellen. Die zijn namelijk met 50% gestegen ten opzichte van 2025, tot 63.000. Dat mag je gerust significant noemen. Al zegt dat ook vooral iets over de EV-verkopen van een jaar geleden. Die waren gewoon heel matig.

Geen verrassing

De stijging komt niet als een verrassing, want Mercedes heeft een heel modellenoffensief gelanceerd. En dat zijn ook echt massaproducten, zoals de elektrische CLA, GLB en GLC. Dus dan moet het heel raar lopen willen de EV-verkopen niet omhoog schieten. Maar toch... Mercedes lijkt het juiste pad te hebben gevonden. En dan is er zeker nog meer groeipotentie. De leveringen van de elektrische C-Klasse moeten bijvoorbeeld nog beginnen.

Toch heeft Mercedes BMW voorlopig nog niet ingehaald qua EV's. De Q2-cijfers van BMW hebben we nog niet, maar in Q1 verkochten ze 87.000 EV's. Aanzienlijk meer dan het topkwartaal van Mercedes. Terwijl het voor BMW juist een matig kwartaal was.

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