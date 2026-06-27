EV vliegt in brand in Rotterdamse parkeergarage: woningen ontruimd en instortingsgevaar

Aan de Bas Paauwestraat in Rotterdam-Zuid heeft vanochtend een grote brand gewoed in een binnenpandse parkeergarage. De brandweer zette twee pelotons aan mankracht in om het vuur te bestrijden. De brand is inmiddels meester, maar de ravage en de impact op het omliggende wooncomplex zijn enorm.

Dikke, gitzwarte rookwolken persten zich tijdens de brand uit het gebouw. Omdat de rook ook het binnenpand introk en via openstaande ramen in de bovengelegen woningen terechtkwam, moesten de hulpdiensten overgaan tot een grote evacuatie. Vanwege de rook heeft ambulancepersoneel ter plaatse dertien personen (waaronder enkele kinderen) medisch nagekeken. Eén persoon moest voor verdere behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer voert extra controles uit in de woningen waar de ramen openstonden om de koolmonoxidewaarden te meten.

Het vuur begon aanvankelijk bij één voertuig, maar breidde zich in de garage (die beschikt over 234 parkeerplaatsen) al snel uit. Uiteindelijk brandde er vijf auto’s af. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak, maar er wordt al wel voorzichtig een eerste conclusie getrokken: de brand begon bij een EV. Die elektrische auto is (of was eigenlijk) een Audi e-tron, de voorloper van de huidige Q4 e-tron. De brandweer had veel moeite om de auto te blussen. Er is uiteindelijk gekozen om de nagloeiende e-tron naar buiten te slepen om de accupakketten gecontroleerd te kunnen koelen.

Berging gestaakt wegens instortingsgevaar

Hoewel de brand inmiddels onder controle is, kampt het gebouw met zware constructieve gevolgen. Door de intense hitte van de autobranden is de staat van de parkeergarage dusdanig verslechterd dat er sprake is van acuut instortingsgevaar. De brandweer en bergingsdiensten hebben de werkzaamheden in de garage om die reden per direct moeten staken. Ook de direct bovenliggende binnentuin is uit veiligheidsoverwegingen volledig afgesloten voor publiek. Specialisten zullen eerst de constructie moeten inspecteren en stutten voordat de uitgebrande autowrakken kunnen worden geborgen.

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Foto: Media TV