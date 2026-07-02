F1-veteraan komt met opvallend Verstappen-advies

De GP van Oostenrijk zag een opvallende terugkeer in de paddock. Niemand minder dan Bernie Ecclestone liet zijn gezicht weer eens zien. De inmiddels 95-jarige Brit was niet te gortig om het F1-journaille te woord te staan. Ecclestone ging hierbij ook in op de toekomst van Max Verstappen.

Voordat Ecclestone de regie had over de sport was hij 17 jaar lang teameigenaar van Brabham. Hij weet dus hoe het is om een F1-team te leiden. Als Ecclestone nu nog die functie zou bekleden, wist hij wel wat hij zou doen: ‘’Als ik nu een team had, zou het eerste wat ik zou willen doen zijn Max aan boord halen, ongeacht de kosten. Omdat het goedkoper is dan proberen de auto te verbeteren.’’ Dat wordt lastig binnen het huidige budgetplafond, maar daar zou Ecclestone vast een handig trucje voor hebben verzonnen.

Moet Verstappen blijven of vertrekken?

De Nederlandse F1-kampioen zit in een lastig parket. Red Bull heeft niet meer de dominante overhand en valt in sommige races zelfs onder de middenmoot. Dat pikt Team-Verstappen niet en dus kijken ze verder. Bijvoorbeeld bij McLaren. Ecclestone ziet dat de keuze voor Max loodzwaar is: ‘’Ik denk dat je al deze dingen moet afwegen. Als hij blijft, is het echt moeilijk; als hij gaat – waar gaat hij heen?"

Da’s een goede vraag. De deuren van de topteams lijken gesloten, maar hoe erg zitten die deuren op slot als de beste coureur van deze generatie aanklopt? Dit zien we nu dus gebeuren bij McLaren. Daarnaast kan Verstappen proberen met de miljarden van Stroll senior en tekenkunsten van Newey om Aston Martin erbovenop te helpen. Wie weet welke motorenfabrikanten zich melden wanneer ze een F1-motor voor Verstappen mogen bouwen.

Advies aan Verstappen

Terwijl de geruchten over de sportieve toekomst van Max Verstappen vooralsnog het meest in de richting van McLaren gaan, heeft 'Mister E' een simpel advies voor de Limburger: "Ik zou hem vorig jaar hebben geadviseerd om naar Ferrari te gaan." Dat is stiekem de droom van iedere jonge racer, nietwaar? Schumacher heeft de blauwdruk al gemaakt voor hoe je succesvol bent met Ferrari als de beste coureur van je generatie: bouw een team om je heen dat je vertrouwt, stop er al je ziel en zaligheid in en de kampioenschappen stromen binnen.

De vraag is: heeft Verstappen daar wel trek in? Hij heeft meermaals aangegeven zijn F1-doelen te hebben behaald en klaar te zijn voor de langeafstandsracerij. Ja, dat zou ook bij Ferrari kunnen naast of na de F1 aldaar. Het blijft toch een lastige keuze. Wat zou jij Verstappen aanraden?

Bron: Motorsport.com

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