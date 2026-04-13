Ex-F1-coureur: ‘’Verstappen heeft 50 miljoen redenen om in F1 te blijven’’

De Formule 1 heeft heel wat markante figuren in de gelederen gehad. James Hunt is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar Eddie Irvine kan er ook wat van. De oud-coureur van Jordan, Ferrari en Jaguar velt zijn oordeel over de toekomst van Max Verstappen in de raceklasse en over de huidige regels.

Er wordt behoorlijk veel gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 . Door de huidige auto’s met hun moeilijke hybride aandrijflijnen zinspeelt de viervoudig kampioen steeds vaker op een vroegtijdig einde aan zijn F1-carrière. Zeker nu hij het in de GT’s zo naar zijn zin heeft. Als het zover is, zal de F1 daar niet zoveel van merken denkt Irvine.

De omstreden F1-coureur van weleer zegt tegen de Gazzetta dello Sport : "De Formule 1 heeft Max niet nodig, er zijn genoeg getalenteerde coureurs. Het is lastig voor hem om in het middenveld terecht te komen, maar gezien zijn salaris van meer dan €50 miljoen zijn er goede redenen om te blijven."

