Ex-Feyenoorder riskeert flinke straf na crash met Lamborghini Urus

Een Lamborghini Urus van ruim drie ton koop je normaal gesproken om lekker te flaneren, niet om hem de vangrail in te douwen. Toch is dat precies wat Raheem Sterling afgelopen mei deed. De voormalig Feyenoorder moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden en volgens Britse media hangt hem daarbij zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd.

Van drie ton naar de vangrail

Sterling crashte op 28 mei met zijn Lamborghini op de M3 in Hampshire. De Urus, met een waarde van ongeveer 315.000 euro, eindigde in de vangrail. Gelukkig raakte niemand gewond en waren er geen andere auto's bij het vervelende ongeval betrokken. Volgens de Britse politie wordt Sterling vervolgd voor gevaarlijk rijden, het bezit van lachgas voor onrechtmatige inhalatie en het weigeren van een ademtest.

Dat laatste is vooral opvallend. Na een botsing waarbij je met een Lamborghini van drie ton de vangrail hebt gevonden, is “ik doe die test even niet” waarschijnlijk niet de strategie waarmee je de dag zo rustig mogelijk wilt afsluiten. De voetballer werd na het ongeval gearresteerd. Volgens Britse media laten dashcambeelden bovendien zien dat hij voorafgaand aan de crash over de weg slingerde.

Twee jaar cel dreigt

Sterling moet op 15 september verschijnen voor de rechtbank van Basingstoke. Volgens The Sun riskeert hij maximaal twee jaar gevangenisstraf. Dat is uiteraard de maximale straf die wordt genoemd. Het betekent natuurlijk niet dat Sterling automatisch twee jaar achter de tralies verdwijnt. De rechtbank moet zich nog over de zaak buigen.

Voor de voetballer komt het in ieder geval op een bijzonder ongelukkig moment. Sterling speelde afgelopen seizoen nog voor Feyenoord, maar dat avontuur werd bepaald geen kaskraker. Na zijn komst in februari kwam hij tot slechts acht Eredivisie-optredens en één assist. Een half jaar later is hij dus niet bezig met de voorbereiding op een nieuw seizoen, maar met de voorbereiding op een rechtszaak.

Van Champions League naar rechtbank

Dat is toch een opvallende carrièrewending voor iemand die jarenlang tot de grootste Engelse voetballers behoorde. Sterling kwam tot 82 interlands voor Engeland en speelde jarenlang bij Liverpool en Manchester City, naast periodes bij Chelsea en Arsenal.

Momenteel zit de aanvaller zonder club. Of daar binnenkort nog een Lamborghini én een strafzaak bij komen, moet we nog maar zien. Eén ding weten we wel: de Urus heeft de rit naar de rechtbank alvast niet zelf hoeven rijden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover