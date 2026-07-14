Ex-teammaat Verstappen: "Red Bull wil het liefst met maar één auto rijden''

Vaak kunnen sporters pas na hun carrière oreren over de geheime gesprekken die ze hebben gehad. De atleten en gesprekspartners zijn toch niet meer in functie dus de uitspraken hebben ook geen of weinig invloed meer. Sergio Pérez lijkt die memo te hebben gemist.

De huidige coureur van Cadillac in de Formule 1 laat zich ongegeneerd uit over zijn oude teambaas bij Red Bull Racing, Christian Horner. De Brit, die al even weg is bij RBR maar wel vist naar een nieuw baantje in de F1, zou Pérez direct bij aankomst bij Red Bull duidelijk hebben gemaakt wat zijn plek in het team is.

Liever zonder dan met Pérez rijden

Checo zegt in de High Performance-podcast : “De eerste keer dat ik Christian ontmoette, zei hij tegen me: 'We racen met twee auto's omdat het moet, anders zouden we blij zijn om gewoon met één auto te racen. Alles draait om Max, we willen het kampioenschap winnen’.” Da’s nog eens lekker binnenkomen: fijn dat je er bent, maar liever hadden we je nooit aangesteld.

Pérez wist in vier jaar Red Bull - waarvan drie jaar in de dominante auto - precies vijf races te winnen als teamgenoot van Verstappen. Daar kijkt de Mexicaan tevreden op terug: “Ik zei tegen mezelf: ik kom hierheen en ik haal er in alle opzichten het maximale uit. Dat is wat ik heb gedaan. Ik ging daarheen met de middelen die ik tot mijn beschikking had. Ik denk dat ik daar op alle vlakken meer heb geleverd dan verwacht. Het pakte perfect uit.” Ik zou wat minder trots zijn als mijn teamgenoot een veelvoud van het aantal overwinningen zou behalen, maar ach.

Verveling brengt politiek

Pérez herinnert zich van de dominante periode ook een keerzijde binnen het team. “We hadden veel succes, dus mensen raakten verveeld, denk ik, en ze gingen elkaar politiek bevechten. Maar los van al het drama aan het einde waren het vier fantastische jaren. Ik heb meer geleverd dan verwacht, en pas toen ik weg was en ze alle andere coureurs binnenhaalden, beseften ze welk werk ik in vier jaar heb gedaan.” Het meer leveren dan verwacht zou ik niet durven zeggen, maar Pérez hield beter stand dan Gasly, Albon, Lawson of Tsunoda om maar eens wat te noemen.

Via Motorsport.com

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