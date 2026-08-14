Excentrieke F1-teambaas vindt dat Max Verstappen salaris moet inleveren

We kunnen er niet omheen dat Red Bull Max Verstappen een exorbitant hoog bedrag betaald voor het verlenen van zijn diensten in de Formule 1. We kunnen er wel over discussiëren of het teveel is en of het misschien toch onder de cost cap van teams moet vallen. We weten daarin het standpunt van Flavio Briatore al.

Als je 60 miljoen euro per seizoen betaald krijgt, dan kan je er redelijkerwijs vanuit gaan dat je dat waard bent. Anders had je het niet gekregen. Maar dat is in de ogen van teambaas Flavio Briatore van Alpine niet het punt. Hij vindt dat het kunnen betalen van dit soort bedragen oneerlijk is tegenover de kleinere teams op de grid. Je weet wel, een waar hij de leiding over heeft.

Cost cap is oneerlijk

Briatore stelt dan ook dat de Formule 1 moet ingrijpen. Volgens hem is het hoog tijd dat de cost cap wordt herzien. Op dit moment mogen teams maximaal 215 miljoen dollar per seizoen uitgeven aan ontwikkeling en allerlei andere kostenposten. In die limiet worden de salarissen van de coureurs en de top drie best betaalde posities binnen het team niet meegeteld. En daar wringt dus de schoen.

"We hebben een budget cap, maar we hebben iets krachtigers nodig", vertelt hij. "Want hoewel de budget cap een goed idee was, op een bepaald punt moeten we het sterker maken en de coureurs erin meenemen. We moeten veel meer dingen onder het budget hangen wat er nu nog buiten valt om het mogelijk te maken voor kleinere teams om te kunnen concurreren."

Aanhoudende kritiek

Er is al langer kritiek op de cost cap, met name dat deze te laag is. Een vaak gehoord probleem is het verhelpen van schade aan F1-bolides die is veroorzaakt door schuld van een andere coureur. De kosten daarvoor komen toch voor rekening van het team met schade, niet voor de veroorzakers. Ook wordt er aanhoudend gediscussieerd over de investeringen die kleinere teams moeten doen die de grotere teams al achter de rug hebben. Onder het maximale budget zouden deze investeringen een oneerlijke concurrentiepositie in de hand werken.

Hoewel het plan van Briatore op papier redelijk klinkt, zou de halve Formule 1 op de schop moeten om dit te kunnen bewerkstelligen. En gezien de koningsklasse met een soort democratisch systeem werkt om aanpassingen van regels er doorheen te krijgen, kunnen we nu al met redelijke zekerheid zeggen dat Verstappen zonder problemen voor een nog hoger salaris kan onderhandelen.

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