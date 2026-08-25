Expert toont aan: zo dramatisch wordt de F1 in Monza

Het was prettig om bij de race in Nederland even niet alleen maar te hoeven praten en schrijven over recuperatie bij het remmen en superclipping. Helaas gaat dat volgende week wel anders zijn, bewijst de video hieronder.

In het weekend van 4, 5 en 6 september racet de Formule 1 in Monza voor de GP van Italië. Het nostalgische circuit is doorgaans reden voor vermaak, maar dat gaat dit jaar anders zijn. De lange rechte stukken zijn een hel voor de kleine accu’s in de F1-auto’s. Hoe dramatisch het gaat zijn, toont simulatie-ingenieur Marek Lubieniecki op X aan. De geleerde doet een voorspelling over waar op de baan de beste plekken zijn om elektriciteit te benutten en terug te winnen. Zijn conclusie is glashelder: “Monza in 2026 wordt niet het volgas-Monza dat we kennen.”

De F1 dacht het accuprobleem op te lossen door het maximum aan energie dat je mag terugwinnen te vergroten. Lubieniecki ziet wat anders: “Zelfs met een volle batterij en een 5 MJ-terugwinlimiet per ronde is er niet genoeg energie om vol gas over de rechte stukken te rijden. De auto’s zullen veel energie gebruiken aan het begin van ieder recht stuk en daarna langzaam snelheid verliezen tot aan de volgende remzone. Zo’n 3 van de 5 MJ kan er echt teruggewonnen worden bij het remmen. De rest moet komen van het oogsten terwijl je gas geeft.”

Hele trager rondetijden

Volgens de simulatie van de engineer moeten de F1-auto’s in de kwalificatie een rondetijd van 1:23,53 kunnen halen. “De exacte tijd hangt af van hoeveel aerodynamische drag/downforce een team afstelt’’, voegt Lubieniecki nog toe. Toch, gaan we uit van die tijd, dan is dat 4,8 seconden meer ten opzichte van de pole van 2025. De traagste tijd in de kwalificatie vorig jaar was een 1.20,2. Auwh. Ga jij toch nog steeds kijken?

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