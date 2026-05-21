Extra bijzondere Alpine A110 staat te koop op Marktplaats!

Dat niet alleen kunst, Pokémon-kaarten en niet bestaande valuta goed investeringsmateriaal kan zijn bewijst deze gele rakker. Op Marktplaats staat momenteel een extra bijzondere Alpine A110 te koop. Het gaat om de exclusieve 'Tour de Corse 75'-editie, en die blijkt na vier jaar bizar waardevast. Sterker nog: hij is flink in waarde gestegen.

De auto is vernoemd naar een ondergewaardeerde rally: de Tour de Corse, oftewel de rally van Corsica. Deze Franse rally kenmerkt zich door een krankzinnige hoeveelheid opeenvolgende bochten en een chronisch gebrek aan lange rechte stukken. Precies het terrein waar de vederlichte, messcherp sturende A110 koning is.

Historisch verantwoorde kleuren

Het eerbetoon aan de rallyauto uit 1975 is direct herkenbaar aan zijn opvallende gele jasje, , gecombineerd met een gitzwarte voorklep, een zwart dak en de iconische zwart-witte racestickers. De wielkasten worden opgevuld door hoogglans witte 18-inch “Grand Prix”-velgen, waaronder feloranje Brembo-remklauwen vandaan pieken.











Binnenin ademt de auto pure motorsport, maar er is ook ruimte voor comfort. Zo klik je jezelf vast in hardcore Sabelt-racekuipen waarin “Tour de Corse 75” is geborduurd. De eerste eigenaar heeft gekozen voor de normale gordels in plaats van de harnasjes. Verder is er ook gewoon Apple CarPlay en Android Auto aanwezig.

Welke A110 gaat hieronder schuil?

Onderhuids deelt deze speciale editie zijn techniek met de Alpine A110 GT. Dat betekent dat er centraal achterin een 1,8-liter viercilinder turbomotor ligt die 300 pk en 340 Nm produceert. Dankzij het lage wagengewicht sprint de Fransman in slechts 4,2 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 252 km/u.

De Alpine A110 Tour de Corse op Marktplaats

Dat de auto zo waardevast is, heeft veel te maken met de zeldzaamheid. Alpine heeft wereldwijd slechts 150 exemplaren van de Tour de Corse gebouwd. Het exemplaar dat nu op Marktplaats schittert, is nummer 72. De auto komt uit het bouwjaar 2022 en heeft sindsdien praktisch alleen maar stilgestaan: de kilometerstand bedraagt een schamele 38 kilometer.

En dan de hoofdvraag: wat was en is ie waard? In 2022 kostte deze gelimiteerde editie nieuw in de basis 77.789 euro. De dealer in Nijkerkerveen die de auto nu aanbiedt, vraagt er momenteel maar liefst 114.500 euro voor. Dat is een waardestijging van ruim 36 duizend euro in een paar jaar tijd. Of het daarmee de ultieme rijmachines is, of puur investeringsmateriaal voor in de kluis? Dat mag de volgende eigenaar bepalen.