Extra F1-wijziging in Monaco: FIA maakt auto’s expres nog trager

Afgelopen week liet de FIA al weten dat de inklapbare vleugels op de F1-auto’s dicht blijven tijdens het raceweekend in Monaco . Nu lezen we over nog meer speciale aanpassingen voor de race in Monte Carlo. De FIA speelt met het vermogen van de elektromotor waardoor de F1-auto’s nog trager over het stratencircuit zoeven.

De raceorganisatie heeft een paar motormappings die de teams verplicht moeten gebruiken per race. Voor de GP van Monaco 2026 kiest de FIA voor mapping ‘Rev1’. De grootste verandering ten opzichte van het basispakket zit hem in de afname van vermogen uit de elektromotor.

De veranderingen

In Monaco wordt de stekker er veel eerder en agressiever uitgetrokken dan op reguliere circuits. Normaal gesproken heb je 350 kW aan elektrisch vermogen tot een snelheid van 290 km/u. Hierna heb je 250 kW tot 310 km/u en bij 345 km/u stopt de MGU-K helemaal met werken.

Bij de Rev1-mapping bouwt het elektrisch vermogen al af bij 200 km/u. De rijders hebben hierna 100 kW tot 270 km/u. Vanaf 300 km/u gaat de kraan met elektrisch vermogen helemaal dicht. De auto’s gaan die snelheid waarschijnlijk niet halen. Vorig jaar was niemand minder dan Lance Stroll de snelste door de speed trap (snelheidsmeting, vlak voor de remzone na de Tunnel) met een snelheid van 295 km/u.

Ook bij inhalen minder elektrisch vermogen

Het effect van het nieuwe DRS - de Overtake Modus waarbij je extra kracht uit de elektromotor krijgt - wordt minder in Monaco. Waar de inhaalmodus normaal gesproken de volle 350 kW blijft leveren tot maar liefst 335 km/u (en pas bij 350 km/u naar nul gaat), stopt dit in Monte Carlo al bij 200 km/u. Daarna rest nog maar 100 kW tot 260 km/u.

Wat het gaat opleveren? Dat gaan we dit weekend zien. De FIA hoopt in ieder geval op minder onveilige situaties, zoals die in Japan tussen Bearman en Colapinto. Het is misschien een minder populaire mening, maar ik kijk nog steeds erg uit naar dit GP-weekend. Het is en blijft een fantastisch beeld om F1-auto's door de zwembadchicane te zien wurmen. En gezien deze generatie auto's wat kleiner en onvoorspelbaarder zijn, voorspel ik wat leukere racerij dan voorgaande jaren. Of wordt het toch weer een optocht?