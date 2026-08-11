Extreem zeldzame (en lekker klinkende) Le Mans-racer eindigt in vuurzee

We hebben het vaak genoeg over Mazda en de Wankelmotor, want de wipwap qua of 'ie wel of niet terugkeert is nog steeds gaande. Terwijl het motortype rationeel meer nadelen dan voordelen heeft, zijn de irrationele voordelen vrij gigantisch. Waaronder het bijzondere geluid. Een RX-7 of RX-8 doet dat goed voor, maar als je het hebt over Wankelmotor en geluid kan je niet anders dan het hebben over de Mazda-raceauto's van de late jaren '80 en vroege jaren '90. Legendes, al leek het even einde verhaal voor één van die auto's.

De techniek achter wankelmotoren ken je wellicht wel: in plaats van cilinders is er sprake van een driehoekige schijf die in een ovalen kamer voor de ontbrandingscyclus zorgt. Net als dat je bij een lijnmotor meer cilinders kan toevoegen, kan je bij een wankelmotor de motor uit meerdere van deze schijven laten bestaan. Het volume van 1.3 liter bij de 13B die je kent van de RX-7 en RX-8 komt uit twee van die schijven.

Voor de racerij besloot Mazda daarom de 13J zo te bouwen dat er sprake is van vier schijven. De nu 2.6 liter grote motor was ineens goed voor enorme vermogens. Voor de auto uit 1988 ging dat om 500 pk, we hebben het dan over de Mazda 767. De Mazda 767B had zelfs 630 pk. Deze prototype Le Mans-auto's braken geen potten op de Le Mans-races van hun tijd, maar de 700 pk sterke Mazda 787B wist in 1991 de winst te pakken in Le Mans. Het is dan ook die auto die je snel associeert met racesucces voor de Wankelmotor, maar vooral omdat geluidsclips van dit ding vol gas op het befaamde circuit waarschijnlijk in je geheugen gegrift staan. Een uniek geluid voor een unieke motor.

Mazda 767

De Mazda 767 als voorganger van de 787 heeft dus in theorie niet het racesucces, maar legde wel de basis voor het succes van de 787. Ondanks iets andere styling had de Mazda 767B ook al de iconische 'Renown'-kleurstelling, half groen half oranje. Er zijn nog maar drie exemplaren van de 767B voor zover bekend. Mazda heeft er één en de auto met nummer 203 is in handen van Ghost Rider Squad. Dit team nam de auto mee naar Laguna Seca voor een historisch race-evenement als voorproefje op Monterey Car Week. Dat ging niet helemaal van een leien dakje.

Vlammenzee

Terug in de paddock slaat het noodlot toe. De Mazda 767B staat ineens flink in de brand. Het vuur grijpt de hele linkerzijde van de auto voordat het vuur geblust kan worden. Op Instagram zien we er beelden van, alleen een aftermath ontbreekt. Toch zien we meermaals dat de auto echt wel flink beschadigd is en het voor de meeste normale omstandigheden einde verhaal zou zijn.

Ghost Rider Squad reageert echter met een statement om te bevestigen dat ja, hun Mazda 767B in brand vloog en ja, niemand is daarbij gewond geraakt. De oorzaak van de brand is niet bekend. Wat GRS gelukkig ook bevestigt: dit is niet het einde voor de auto met nummer 203. Hij gaat gerestaureerd worden en de bedoeling is om er zo snel mogelijk weer mee te racen in dit soort historische evenementen.

Deze Mazda komt er dus weer bovenop, en het is gelukkig niet zo dat Mazda's eigen 767B eraan moest geloven. Dat zou ook niet voor het eerst zijn: het enige prototype dat ooit gebouwd is van de Mazda Furai uit 2008 vloog tijdens een circuittest in brand en is voor eeuwig een verkoold wrak. Voor de 767B loopt het beter af.

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