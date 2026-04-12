F1 2026 : dit is wat en wanneer er kan veranderen aan de regels

Na de eerste races van het seizoen is binnen de Formule 1 de discussie losgebarsten over mogelijke aanpassingen aan het motorreglement van 2026. Tijdens een recente bijeenkomst hebben de betrokken partijen de eerste data geanalyseerd en gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

De FIA neemt de conclusie: de races zijn leuk, maar er moet wel wat veranderen aan de batterijen. “Iedereen was het erover eens dat, hoewel de races tot nu toe spannende wedstrijden hebben opgeleverd, er behoefte is aan aanpassingen op het gebied van energiemanagement. Er was een constructieve dialoog over complexe onderwerpen, mede gezien de competitieve aard van de betrokken partijen. De gesprekken maken deel uit van een vooraf geplande reeks bijeenkomsten, waarbij bewust is gewacht tot na de eerste drie races om voldoende data te verzamelen.”

Wanneer komt er verandering?

Volgens Max Verstappen is er weinig dat we dit jaar nog kunnen veranderen aan de F1-regels, maar toch zijn er wat kleine aanpassingen mogelijk om de racerij dit jaar nog wat aantrekkelijker en vooral veiliger te maken. Dat willen de beleidmakers eigenlijk al voor de GP van Miami doen!

Wat er precies verandert, ligt aan d FIA, FOM, Liberty Media, de F1-teams. Zij mogen hierover beslissen. Na het eerste overleg van donderdag 9 april komen de partijen weer bij elkaar op 16 en 20 april. Bij die laatste meeting moeten er knopen doorgehakt worden. “Naar verwachting zal er dan een consensus worden bereikt over de te volgen koers’’, zegt de FIA. De leden gaan dan stemmen over de maatregelen. Verwacht op 20 april of kort erna dus een overzicht van resultaten uit de meetings. Precies op tijd voor de race in Florida.

Welke opties hebben de FIA en F1?

Grofweg hebben de beleidmakers vijf mogelijkheden om de F1 op korte termijn weer interessant te maken.

Superclipping naar 350 kW

Dit idee komt uit de hoed van McLaren-teambaas Andrea Stella. Hij stelt voor om het elektrische vermogen dat je kunt terugwinnen bij minder gasinput(superclipping) te verhogen van 250 kW naar 350 kW. Dit klinkt misschien tegendraads, maar volgens Stella wordt het racen hier juist natuurlijker van. Tevens gaan de coureurs hierbij niet volledig van het gas zoals bij lift and coast waardoor de snelheidsverschillen kleiner zijn, wat de veiligheid weer ten goede komt.

Harvesting verminderen bij kwalificatie

Deze term omvat de hoeveelheid energie die coureurs kunnen terugwinnen in megajoules. De FIA past dit al aan bij de kwalificatie van Japan. Toen konden de coureur in plaats van 9 nog maar 8 megajoule terugwinnen. Bij die bewuste kwalificatiesessie zouden de coureurs volgens de FIA tien seconden per ronde minder last hebben van superclipping.

Het harvesten zou volgens de experts nog wel wat verder naar beneden kunnen. Er wordt een terugwinmaximum van 6 megajoule geopperd. Hierdoor kunnen de coureurs meer pushen en hebben ze minder last van superclipping. Het nadeel: minder vermogen en dus tragere rondetijden.

Vermogen uit elektromotor verminderen

De elektropower - ook wel deployment genoemd - van de F1-aandrijflijn zit nu op 350 kW. De FIA kan ervoor kiezen om dit vermogen te drukken naar een lager aantal pk’s, maar er is nog een mogelijkheid: de ramp down rate. Dit is de tijd waarin de coureur zonder elektrisch vermogen zit doordat de batterij leeg is. Door de ramp down rate aan te passen duurt het langer voordat de accu wordt leeggetrokken en kun je er zelfs voor zorgen dat de batterij altijd vol genoeg blijft tijdens een rondje

Actieve aerodynamica

Ja, ook buiten de motoren kunnen de FIA en F1 wat doen om de raceactie in de Formule 1 te helpen. Op dit moment zijn er bepaalde zones op het circuit waar de coureurs de actieve aero instellen op rechte stukken (vleugels omlaag) en bochten (vleugels omhoog). Het werkt nu eigenlijk hetzelfde als DRS waardoor iedereen op dezelfde plekken, dezelfde aero-stand heeft. Door dit vrij te geven, kunnen coureurs zelf bepalen wanneer ze het nodig achten om in de open of dichte stand te rijden. Je zou zelfs zo ver kunnen gaan dat tijdens wat ontwikkelen waardoor je constant in één stand rijdt. Het zou het aero-gedeelte in ieder geval weer wat interessanter maken.

Het beste: een combinatie van

Tot slot de, wat mij betreft, beste oplossing: bovenstaande maatregelen combineren. Wat dan de beste optie is? Dat heeft de Spaanse commentator Toni Cuquerella al voor ons gedaan.