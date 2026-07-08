'Russell moet uitgekocht worden zodat Verstappen naar Mercedes kan'

Hoe meer geruchten er over een transfer van Max Verstappen naar McLaren of Mercedes komen, hoe meer de deuren bij beide teams dicht lijken te zijn. Maar waar een wil is, is een weg. Oud-F1-teamlid en nu F1-analyst Peter Windsor denkt in oplossingen en heeft raad voor teambaas Toto Wolff van Mercedes.

Verstappen lijkt steeds meer vast te zitten in zijn huidige, falende RB22. De Limburger was er na de race van afgelopen weekend even helemaal klaar mee, waarop het geruchtencircus, mede dankzij ene heer Buxton, compleet ontspoorde. Oscar Piastri zou weg willen bij McLaren, waardoor een stoeltjesruil met Verstappen ineens toch mogelijk was en ook bij de heer Wolff zou er sprake zijn van een iets minder sterke ruggengraat dan aanvankelijk gedacht.

Niets is 100 procent zeker

Hoewel George Russell onlangs nog aangaf dat hij "100 procent zeker in 2027 in een Mercedes racet", blijft de officiële bevestiging hiervan uit. Wolff zou daarmee de deur toch op een kiertje houden voor een mogelijke komst van Verstappen. Volgens Windsor zou dat ook een heel goede stap zijn. De voormalig manager bij Williams en Ferrari stelt zelfs dat Wolff alles op alles zou moeten zetten om Max binnen te halen. Als dat het afkopen van Russells contract betekent, dan is dan een klein offer dat gebracht moet worden.

"Als ik Toto was en Max tegen mij zou zeggen dat hij voor me wil rijden, dan zou ik naar het bestuur stappen en duidelijk maken dat George ruimte moet maken voor Verstappen", legt hij uit. Volgens hem zou Mercedes er goed aan doen om op dit moment zich volledig toe te leggen op het binnenhalen van de viervoudig wereldkampioen.

Kimi en Max zijn een goed team

Naast dat Verstappen op zichzelf een geweldige aanwinst zou zijn voor Mercedes, zou hij volgens Windsor ook een perfecte teamgenoot zijn van Kimi Antonelli. Met de combinatie van deze twee coureurs zou het team de aankomende vijf jaar geramd zitten, aldus de analist.

Windsor is overigens niet de enige die er zo over denkt. Wij vroegen onze eigen F1-goeroes naar hun mening over wat Max Verstappen het beste zou kunnen doen. Een overweldigende meerderheid gaf aan dat hij "Russell uit de Formule 1 moet werken om naar Mercedes te gaan."