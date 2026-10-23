Max Verstappen kan binnenkort met een Belgische F1-motor rijden

Red Bull en Ford lijken elkaar nu al te hebben gevonden in de Formule 1. Mocht de werkgever van Max Verstappen toch met een andere leverancier in zee willen gaan, dan kan dat over een paar jaar mogelijk met een Belgische fabrikant.

Alpine maakt vandaag bekend dat de tak ‘Alpine Racing’ is verkocht aan de Dumarey Group van de Belg Guido Dumarey. De investeerder koopt de autosportfabriek in het Franse Viry-Châtillon inclusief 250 man personeel over. Let op: het Alpine F1-team blijft wel gewoon van de Renault Group. Dit deel van het bedrijf heet ‘Alpine Racing Limited’ en zit in Entstone.

De entiteit in Engeland haalde wel jarenlang zijn F1-motoren uit Viry-Châtillon. Ook voor die periode werden er F1-motoren geproduceerd. Al sinds 1977 is de fabriek in het voorstadje van Parijs de geboorteplaats van Renault F1-motoren. Er werd dus ook de F1-motor voor de Espace F1 gebouwd die je hieronder ziet. Ook de kampioenschapsmotoren van Sebastian Vettel en zijn Red Bulls zijn er gebouwd. Max Verstappen heeft wat minder goede herinneringen aan de Renault-blokken.

Alpine besloot in 2022 het over een andere boeg te gooien. Vanaf 2026 bouwt Alpine niet meer zijn eigen motoren, maar koopt klantenkrachtbronnen in bij Mercedes. De fabriek in Viry-Châtillon zou wel open blijven voor straat-Alpines, maar daar is het nooit van gekomen. Nu Alpine ook gaat stoppen met het WEC-programma leek de fabriek in Viry-Châtillon ten dode opgeschreven.

Nieuw leven

Dumarey springt dus in dat gat. De Belg heeft grote plannen met de werkplaats. Uit eerdere zaken heeft hij werkplaatsen in Pisa en Turijn. Die twee fabrieken moeten helpen bij de ontwikkeling Dumarey F1-motoren. Tegen 2029 hoopt Dumarey F1-krachtbronnen af te leveren aan F1-teams. Als ik de Belgische autofanaat was, zou ik dat doel met één jaar opschuiven. Je kunt je dan volledig focussen op het maken van een V8 in plaats van een V6 .

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