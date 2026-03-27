F1-auto verliest 70 km/u (!) bij vol gas door batterij

De Formule 1 wist automerken te charmeren om in de sport te stappen met nieuwe regels. ‘Meer elektrokracht, minder ingewikkelde aero’ was grotendeels de strekking. Op papier klonk het vooral interessant, maar we vragen ons af of Audi en Cadillac nu nog steeds zo blij zijn met de nieuwe spelregels? De F1 lijkt namelijk maar niet los te komen van de problemen die de nieuwe regels met zich meebrengen.

Het pijnpunt noemen we ‘super-clipping’. Hierbij trappen de coureurs het gaspedaal vol in, maar krijgen ze niet het volle vermogen. Dit komt vooral doordat de motor op dit moment een deel van zijn energie geeft aan het opwekken van stroom waarmee de accu opgeladen kan worden. Het is een tactiek die gebruikt wordt om de batterij op te kunnen laden, wat nodig is, omdat deze veel meer energie kunnen opslaan dan bij de voorgaande generatie auto's mogelijk was. Het nadeel van deze tactiek is dat de F1-boldies, vooral aan het einde van de rechte stukken, minder vermogen naar de wielen kunnen sturen en dus op snelheid moeten inleveren. En dat is iets waarbij we nu, met de livesnelheid in beeld, is ook goed kunnen zien hoeveel trager de auto’s gaan.

Spoon - 130R

Dit weekend rijden de F1-auto’s op het Japanse circuit Suzuka. Dit circuit staat bekend om zijn hoge snelheidsbochten, maar na dit jaar ook om het gebrek aan harde remzones. Je gaat hier eigenlijk alleen hard in de ankers bij de haarspeldbocht en bij de laatste chicane. Dit zijn dus de enige punten waar je goed je batterij op kunt laden. Het gevolg: het lange rechte stuk na Spoon-corner en 130R wordt pijnlijk.

Vlak na het insturen van de ‘snelle’ linkerknik 130R loopt de snelheid hard terug. Zo hard zelfs dat sommige coureurs al terugschakelen zonder van vol gas te gaan. Een on-boardvideo van Max Verstappen circuleert nu op het internet. Hierbij zien we zijn RB22 langzaam maar zeker van zijn top op 325 km/u vertragen naar 270 km/u. 55 km/u slomer dus terwijl hij gewoon vol gas houdt.

Natuurlijk, de wrijving van het insturen in 130R helpt bij het vertragen, maar dit is echt waanzin. Al helemaal wanneer je erachter komt dat er coureurs zijn die nog harder afremmen. Een lijstje op X toont de gemiddelde vertraging op deze plek op de baan bij de trainingssessie. Franco Colapinto spant in zijn Alpine de kroon. Zijn terugloop in snelheid zonder te remmen is maar liefst 70 km/u!

Dit ziet er natuurlijk niet uit, maar dat is niet het grootste probleem. Zulke grote vertragingen vragen om een gigantische klapper. Stel dat je je batterijmanagement tijdens de race even aanpast en zorgt voor een vollere batterij voor de halfblinde 130R om er vervolgens achter te komen dat degene voor je 70 km/u trager rijdt dan jij. Met zo’n snelheidsverschil achter op een andere auto klappen, kan desastreuze gevolgen hebben.

Is er dan nog hoop?

Na zaterdag weten we of we zicht hebben op een snelle en simpele ingreep. De FIA en F1 hebben besloten om bij de kwalificatie de energie die je maximaal mag terugwinnen in te perken: van 9 megajoule naar 8 megajoule. Dit moet er in theorie voor zorgen dat coureurs minder last hebben van super-clipping, omdat ze de accu op andere momenten volledig vol moeten kunnen laden. Met andere woorden: laden op het rechte stuk zou hierdoor onnodig moeten zijn, waardoor een kwalficatieronde op de limiet kan in plaats van op halve kracht.

Mocht dit de gewenste effecten hebben, dan hebben we bewijsmateriaal tegen de afhankelijkheid van de elektromotor en zijn batterij. Vervolgens hebben de beleidsmakers een maand lang de tijd om met aanpassingen te komen voor de rest van het seizoen.