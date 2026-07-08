Goed nieuws? F1 gaat meer sprintraces toevoegen

Niet iedereen weet het, maar je mening over een bepaald onderwerp kan veranderen. Zo zag ik in eerste instantie niet veel in de toevoeging van sprintraces in de Formule 1. Inmiddels kan ik er mee leven en betrap ik mezelf erop dat ik vaker op vrijdag en zaterdag al voor de buis ga zitten om F1 te kijken.

Het F1-format blijft de gemoederen bezighouden, maar de sportieve leiding trekt zich daar weinig van aan. Als het aan F1-baas Stefano Domenicali ligt (en hij heeft het voor een groot deel het zeggen) gaan we in het seizoen 2027 namelijk nog meer sprintraces zien.

Achter de schermen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de kalender voor volgend jaar. Domenicali laat aan Sky Sports weten dat de F1-planning "zeer binnenkort" officieel naar buiten wordt gebracht. Vervolgens gaat hij in op de uitbreiding van het aantal sprintweekenden.

Sinds 2023 staat de teller vast op zes sprintraces per seizoen, waarbij de vrijdagse kwalificatie en de korte 100-kilometer-race op zaterdag voor extra spektakel moeten zorgen. Terwijl tegenstanders het format bekritiseren omdat het de spanning van de hoofdrace zou wegnemen, zien de eigenaren van de sport dat de kijkcijfers - en dus de bankrekeningen - groeien.

Als je het aan Domenicali vraagt, gaat het niet om geld. Hij zegt: "In het begin was iedereen sceptisch over wat we deden. Maar ik vind dat we de plicht hebben om dapper te zijn en 'out of the box' te denken. Kijk maar naar het effect: we hadden afgelopen vrijdag 150.000 mensen op de tribune zitten op Silverstone. Als je die mensen op zo'n dag geen serieuze actie voorschotelt, doe je iets verkeerd. Dit is de weg die we moeten inslaan."

Wat vindt Max Verstappen?

Als we een uitgesproken mening nodig hebben uit de F1-wereld dan kunnen we altijd vertrouwen op Max Verstappen. Onze landgenoot is een absolute tegenstander van de opgezette zaterdagshows. Toen Verstappen onlangs bij F1TV de vraag kreeg of hij inmiddels meer geniet van sprintraces, zei hij: "Ik houuuuu van sprintraces!" Toen de interviewer de opmerking serieus nam en concludeerde dat de Nederlander dus om is, voelde Verstappen zich genoodzaakt zijn eigen grap direct te rectificeren: "Nee, nee, nee! Ik hou er dus echt NIET van!", zo beklemtoonde hij.

Toch blijft de Limburger er nuchter onder, aangezien hij ondanks zijn ongezouten mening de korte races vaak genoeg domineert. "In de jaren waarin dit geïntroduceerd werd, hadden we ook gewoon een goede auto, dus dat hielp in die zin wel mee. Je hebt minder tijd om je voor te bereiden, maar eerlijk gezegd denk ik er niet echt over na. Als er punten te verdienen zijn, probeer je gewoon het maximale eruit te halen voor het kampioenschap."

Hoeveel sprintraces zijn er in 2027?

Sky Sports heeft vernomen dat het aantal sprintraces in 2027 hoogstwaarschijnlijk wordt opgekrikt naar negen of tien weekenden per jaar. Dit jaar zijn het er zes waarvan we er al vier hebben gehad. De laatste twee zijn de raceweekenden in Zandvoort (21 - 23 augustus) en Singapore (9 - 11 oktober). Wanneer de volledige kalender voor 2027 precies wordt gepresenteerd, wilde Domenicali nog niet kwijt, maar het zal volgens hem niet lang meer duren. "Stay tuned", aldus de F1-baas.

Wat vind jij dat de F1 moet doen met sprintrace? Laat hieronder van je horen met één simpele klik!

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