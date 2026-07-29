F1-baas zet Verstappen op z'n plek en zegt dat fans geen diepgang willen

We zijn ondertussen halverwege het Formule 1-seizoen aanbeland en veel coureurs blijven nog steeds kritiek houden op de sport. En dat alles terwijl de fans het met steeds minder informatiedeling tijdens de race moeten doen. Gelukkig kan topman Stefano Domenicali van de Formule 1 alles verklaren.

De Formule 1-baas lijkt het wel een beetje gehad te hebben met alle kritiek die er op dit moment op de koningsklasse wordt geuit. Niet alleen coureurs kunnen er niet over ophouden hoe vervelend ze de nieuwe manier van racen vinden, ook de fans snappen er steeds minder van en laten meer van zich horen.

Praten mag, maar niet in het openbaar

Verstappen is overduidelijk het beste voorbeeld van een coureur die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. En dat vindt Domenicali prettig, zegt hij tegen de Telegraaf. Wat hem enkel dwars zit is dat die kritiek openbaar wordt gedeeld. Hij had liever gezien dat dit achter gesloten deuren besproken zou worden.

"We zijn hier niet om coureurs de mond te snoeren”, zegt Domenicali. " Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden. Maar we moeten ook begrijpen dat ik kijk naar wat het beste is voor onze sport. En onze positie is beter dan ooit. Uiteindelijk is niemand groter dan de sport."

Met dat laatste verwijst de heer overduidelijk naar Verstappen die wel eens gezien wordt als een van de belangrijkste publiekstrekkers van de sport. Die wordt hiermee dus even op zijn plek gezet.

Fans willen minder

Wat Domenicali ook niet begrijpt is dat fans niet begrijpen dat er ineens minder informatie tijdens de race gedeeld wordt. Aan het begin van het seizoen kregen de bankzitters nog alle informatie over de inzet van de batterij, het laden, de hoeveelheid remkracht wordt gebruikt en wanneer de coureurs weer op het gas gingen. Dat is allemaal uitgekleed tot het minimale, waarbij soms zelfs de gereden snelheid niet meer te zien was.

Volgens de grote baas is het weglaten van die informatie helemaal niet vreemd en zeker niet om iets te verbergen. Hij stelt tegenover de krant dat het enkel iets is wat gedaan wordt vóór de fans. "In alle eerlijkheid: de overgrote meerderheid van onze fans is niet geïnteresseerd in de technische details. Die hebben het niet over superclipping, maar kijken naar hoeveel inhaalmanoeuvres er zijn. Zeker de nieuwe fans zijn gefocust op actie. Kijk naar de manier waarop Max afgelopen zondag in Hongarije Lewis Hamilton passeerde in Hongarije. Dat was een kunststukje. Natuurlijk zijn er fans wél geïnteresseerd in meer data, maar dat is wel een niche."

Grappig genoeg is juist de inhaalactie die Domenicali aanhaalt als voorbeeld een staaltje ouderwets en ruw talent. Verstappen remde zijn rivaal er keihard uit, waarbij er geen boost of elektrische ondersteuning kwam kijken. Dit had ook kunnen gebeuren onder de oudere regels en er was ook geen extra informatie voor nodig.

Verschuivende doelgroep?

We kunnen wel stellen dat de Formule 1 achter de schermen niet alleen bezig is met het op orde krijgen van het racen zelf, maar ook iets aan het doen is met een verschuivende en groeiende doelgroep die klaarblijkelijk enkel kijkt voor wat inhaalacties en het vervolgens geen snars interesseert hoe en waarom de coureur deze actie heeft kunnen uitvoeren.

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