F1 is terug in Maleisië! Dit is hoe laat de F1-race dit weekend is

Ik denk niet dat ik ooit zo heb uitgekeken naar de GP van Bahrein. De reden hiervoor: de racelocatie: het Sepang International Circuit in Maleisië. Maar hoe laat moet je kijken?

Let op: het vroege tijdschema!

Vanwege het tijdsverschil tussen Zuidoost Azië en West-Europa zul je dit weekend wat eerder voor de televisie moeten kruipen om de F1 live te kunnen zien. Hieronder vind je de lokale tijden met tussen haakjes de Nederlandse starttijden.

Vrijdag 2-okt Vrije training 1 12:30 - 13:30(06:30 - 07:30) Vrijdag 2-okt Vrije training 2 16:00 - 17:00

(10:00 - 11:00) Zaterdag 3-okt Vrije training 3 12:30 - 13:30

(06:30 - 07:30) Zaterdag 3-okt Kwalificatie 16:00 - 17:00

(10:00 - 11:00) Zondag 4-okt Race 15:00

(09:00)

GP van Bahrein

Als eerste F1-race ooit in het Midden-Oosten (debuut in 2004) vinkte Bahrein een historische mijlpaal af. Snel leerde Formule 1 ook dat het racen in dit gebied politieke spanning en extreme weersomstandigheden met zich meebrengt.

In de beginjaren werd de race nog gewoon op de zondagmiddag onder een snikhete woestijnzon verreden. De temperatuur steeg geregeld ruim boven de 35 graden Celsius. Ter ere van de tiende verjaardag van de Grand Prix besloot de organisatie in 2014 om krachtige schijnwerpers te installeren. Vanaf dat moment werd Bahrein een avondrace.

Niet de eerste Bahreinse GP die wordt verstoord

Door de Iranoorlog kan de Formule 1 dit jaar niet racen in Sakhir. Daarom wordt uitgeweken naar Sepang. Een eerder dieptepunt vond in 2011 plaats. Tijdens de 'Arabische Lente' braken er hevige anti-overheidsprotesten uit in Bahrein. De F1-race, die het seizoen zou openen, werd eerst uitgesteld en uiteindelijk volledig afgelast. In 2012 keerde de F1 terug, maar onder enorme internationale kritiek. Buiten het circuit werd met traangas en molotovcocktails gevochten tussen demonstranten en de politie. Leden van het Force India-team kwamen zelfs in de buurt van een molotovcocktail die bij hun bus ontplofte, waarna het team uit veiligheidsoverwegingen besloot niet mee te doen aan een avondsessie.

Sepang International Circuit

Het Sepang International Circuit is een waar meesterwerk van de veelbekritiseerde Hermann Tilke. De werd vlak voor de eeuwwisseling geopend als het eerste speciaal voor de Formule 1 gebouwde circuit in Azië. Hierna was Sepang tussen 1999 en 2017 de gastheer van 19 Grands Prix.

Het circuit staat bekend om z'n unieke breedte van maar liefst 16 tot 22 meter, wat het een van de breedste banen maakt die ooit in de Formule 1 zijn gebruikt. Dit biedt coureurs veel ruimte voor uiteenlopende racelijnen en dus inhaalacties. Sepang is 5,5 kilometer lang en kent 15 bochten. Het is een mooie mix tussen rechte stukken, snelle en trage bochten en glooiend landschap. Zoals Toto Wolff het treffend omschrijft: "Het is een van de meest complete tests op de kalender."

Rijden op Sepang vraagt om een topconditie. De extreem hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgen ervoor dat een Grand Prix op dit circuit wordt beschouwd als een van de fysiek meest veeleisende uitdagingen voor coureurs op de gehele kalender. Wil je precies weten hoe je elke apex en remzone op Sepang het beste kunt aansnijden? Bekijk dan de onboard track guide van Mark Webber.

GP van Bahrein 2026: het laatste nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen.

Standen voor de GP van Bahrein 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 302 2 Russell Mercedes 236 3 Hamilton Ferrari 199 4 Norris McLaren 186 5 Leclerc Ferrari 179 6 Verstappen Red Bull Racing 163 7 Piastri McLaren 120 8 Hadjar Red Bull Racing 86 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 59 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 37 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 20 14 Bortoleto Audi 10 15 Hülkenberg Audi 7 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Sainz Williams 7 18 Albon Williams 5 19 Alonso Aston Martin 3 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 538 2 Ferrari 378 3 McLaren 306 4 Red Bull Racing 263 5 Racing Bulls 83 6 Alpine 68 7 Haas F1 Team 27 8 Audi 17 9 Williams 12 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Bahrein 2026?

Aan het begin van deze raceweek heb ik je al gewaarschuwd voor het weer in Maleisië . Nu we dichterbij de raceactie komen, hebben we een beter beeld op de voorspellingen.

Vrijdag: 30-37 graden Celsius, 80+% kans op regen

Het is meteen extreem heet in Sepang. Tijdens VT1 kan het 37 graden Celsius worden. Ondanks een lichte neerslagverwachting (0,2 - 0,3 mm) is er al direct een grote kans op buien van meer dan 60 procent. Bij de tweede training stijgt de neerslagkans naar een piekmoment van 83 procent met zo'n 1 millimeter neerslag. De temperatuur blijft met 29 tot 35 graden Celsius broeierig warm.

Zaterdag: 30-38 graden Celsius, 50+% kans op regen

Een dag later neemt de kans op regen eerst flink af. De laatste training is ook snikheet (31 tot 38 graden) en waarschijnlijk droog met een neerslagskans van 2 procent. De kwalificatie kan dan wel weer nat zijn. Bij temperaturen tussen 30 en 37 graden Celsius is er een 50 procent kans op regen (zo’n 0,5 millimeter).

Zondag: 32-38 graden Celsius, 45% kans op regen

Op de racedag wordt het bakken in de auto met maximale temperaturen richting de 40 graden. Aan de start is de neerslagkans relatief laag met 2 procent, maar richting het einde van de race stijgt de regenkans naar 45 procent. Als er wat valt zou het niet veel moeten zijn (0 millimeter tot 0,5 millimeter), maar het blijft Sepang.

Kan Max Verstappen de GP van Bahrein 2026 winnen?

We hebben al negen jaar niet geracet op Sepang. Ervaren rotten als Max Verstappen zouden dus in het voordeel moeten zijn. Daar komt bij dat Sepang een circuit waar de coureur het verschil kan maken. Toch zien de bookmakers Max Verstappen dit weekend niet als de uitgesproken favoriet.

De Nederlandse drievoudig wereldkampioen staat bij de wedkantoren genoteerd op een odd van 6,50 voor de overwinning (en 2,00 voor een podiumplek). Daarmee deelt hij de derde plek in de favorietenrol met Lando Norris (eveneens 6,50).

De grote favoriet is wederom Kimi Antonelli, die op 2,25 staat genoteerd, gevolgd door zijn Mercedes-teamgenoot George Russell (4,50). Mercedes gaat het hele jaar al hard en moet vanaf dit weekend nog harder gaan. Het Duitse team neemt een flink updatepakket mee naar Maleisië, waarbij teambaas Toto Wolff het optimistisch omschrijft als "een belangrijke stap voor ons".

Voor Verstappen betekent dit dat de uitdaging op het snelle, zware Sepang gigantisch wordt. Mocht het wisselvallige Maleisische weer op zondag echter voor een kletsnatte race zorgen, dan weet de concurrentie dat de Nederlander juist in die chaos de verhoudingen teniet kan doen.

Hoe kan ik de GP van Bahrein 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.