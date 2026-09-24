F1 Baku: tijden en alles wat je moet weten over de GP Azerbeidzjan 2026

Wanneer wint Verstappen weer eens een F1-race? Heeft hij de smaak te pakken nadat het voor het eerst dit jaar lukte tijdens een kartrace tegen 100 tegenstanders? Het moet dit weekend gebeuren in Bakoe, Azerbeidzjan.

Aangepaste tijdschema!

Zoals je op deze en vele andere websites hebt kunnen lezen, is het traditionele schema van de F1 met één dag vervroegd bij de GP van Azerbeidzjan 2026. Het heeft allemaal te maken met een nationale herdenkingsdag in het land. Daarom ziet de planning er als volgt uit met de eerste twee trainingen op donderdag, de kwalificatie op vrijdag en de race op zaterdag.

Dag Sessie Tijd Donderdag 24-9 Vrije training 1 10:30 - 11:30 Donderdag 24-9 Vrije training 2 14:00 - 15:00 Vrijdag 25-9 Vrije training 3 10:30 - 11:30 Vrijdag 25-9 Kwalificatie 14:00 - 15:00 Zaterdag 26-9 Race 13:00

GP van Azerbeidzjan

Wat veel F1-kijkers vergeten wanneer je het over de GP in Bakoe hebt, is de eerste editie. Die race in 2016 heette nog de GP van Europa. Voorafgaand aan de F1-race reed de GP2 (voorloper van de Formule 2) er en gebeurde de ene crash na de andere. Men verwachtte hetzelfde bij de F1, maar het liep compleet anders. Nico Rosberg reed eenzaam naar de overwinning in een race zonder één enkele safety car, zonder inhaalacties van betekenis en met nul spanning. Saai baantje, dat Bakoe, was de gedachte.

De jaren erna bewezen het tegendeel. De Grand Prix van 2017 schoot de boeken in als een van de meest bizarre races van het millennium. Sebastian Vettel reed onder de safety car uit pure woede in op Lewis Hamilton, Hamiltons hoofdsteun liet vervolgens los, en de race werd zelfs stilgelegd met een rode vlag. Daniel Ricciardo – die na de start nog teruggevallen was naar P17 – remde bij een herstart drie auto's tegelijk uit en won de race op sensationele wijze. Lance Stroll eindigde derde nadat Bottas hem net voor de finishlijn inhaalde.Een jaar later kwamen Red Bull-teamgenoten Ricciardo en Verstappen elkaar tegen en kegelden elkaar uit de race. Valtteri Bottas leek daarna de winst te pakken, totdat hij vlak voor de finish een klapband reed door brokstukken.

In 2021 was weer meer drama zoals dat dat hele jaar gebeurde. Max Verstappen stevende op dominante wijze af op de overwinning, tot zijn linkerachterband bij 330 km/u op het rechte stuk klapte. Bij de daaropvolgende staande herstart met nog maar twee ronden te gaan, vergat Lewis Hamilton zijn rembalans ('magic button') terug te zetten, schoot rechtdoor in bocht 1 en zag zijn zege in de muur verdwijnen, waarna Sergio Pérez de overwinning cadeau kreeg. Mede hierdoor ging de wereldtitel naar Max Verstappen later dat jaar.

Maar dat de GP van Azerbeidzjan nog steeds saai kan zijn, bewees de editie in 2023. Door de toegenomen vuile lucht en een kortere DRS-zone kwam er vrijwel geen enkele inhaalactie tot stand. Het werd een doorsnee éénstopper waarin de coureurs als een treintje achter elkaar aan reden. De race werd, net als vele andere races in 2023, een makkelijke prooi voor Red Bull met Pérez als winnaar en Verstappen op P2.

Het circuit: Baku City Circuit

De baan in Bakoe is een baan van uitersten. Met een lengte van 6,003 kilometer is het een van de langste stratenparcoursen op de kalender. Het hart van het circuit wordt gevormd door het immens lange rechte stuk van 2,2 kilometer langs de kustlijn van de Kaspische Zee. De baan is er ook lekker breed zodat je er prima met drie auto’s naast elkaar kunt rijden.

© Foto: Mercedes

Zodra de auto's bocht 1 overleven, transformeert het circuit compleet. De baan slingert zich een weg richting het historische Icheri Sheher, de eeuwenoude binnenstad van Bakoe. De brede boulevard wordt ingeruild voor krappe passages die rakelings langs de middeleeuwse stadsmuren scheren. Zoals coureurs als Charles Leclerc en Nyck de Vries als de beste weten, wordt een kleine stuurfout hier afgestraft.

Door de mix van het lange rechte stuk en de bochtige gedeelten zorgt de auto-afstelling ieder jaar voor hoofdpijn bij de F1-teams. Het dilemma: ga je voor rechtelijnsnelheid en een lastigere auto in de bochten of probeer je in de tweede sector tijd te winnen maar wat meer luchtweerstand toe te laten op het rechte stuk?

GP van Azerbeidzjan 2025

Hoe verliep de meest recente GP in Bakoe ook alweer? Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen van dat raceweekend.

Kwalificatie GP Azerbeidzjan 2025

Max Verstappen pakte overtuigend poleposition met een tijd van 1:41.117. Williams focust zich volledig op rechtelijnsnelheid en het werkt: Carlos Sainz kwalificeert zich als tweede gevolgd door een verrassende Liam Lawson op P3.

Snelste ronde GP Azerbeidzjan 2025

Max Verstappen klokte in de slotfase op versere mediumbanden ook de snelste rondetijd van de wedstrijd met een 1:43,388.

Podium GP Azerbeidzjan 2025

Max Verstappen heerste op het Baku City Circuit. Hij rijdt op ouderwets dominante wijze naar de winst. Het werd een heuse Grand Slam voor Verstappen: pole, de snelste ronde én van start tot finish aan de leiding.

Achter Verstappen voltrok zich genoeg drama. Lang beoogde titelfavoriet Oscar Piastri viel al in de eerste ronde uit door eigen toedoen. Teammaat Lando Norris kwam niet verder dan P7. Carlos Sainz zorgde voor vreugde bij Williams door verrassend de derde plek te pakken, terwijl George Russell zijn Mercedes naar P2 stuurde.

GP van Azerbeidzjan 2026: het laatste nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen.

Headlines

Standen voor de GP van Azerbeidzjan 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 292 2 Russell Mercedes 211 3 Hamilton Ferrari 191 4 Norris McLaren 186 5 Leclerc Ferrari 167 6 Verstappen Red Bull Racing 145 7 Piastri McLaren 120 8 Hadjar Red Bull Racing 71 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 59 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 31 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 18 14 Bortoleto Audi 10 15 Hülkenberg Audi 7 16 Sainz Williams 6 17 Albon Williams 5 18 Ocon Haas F1 Team 3 19 Alonso Aston Martin 3 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 503 2 Ferrari 358 3 McLaren 306 4 Red Bull Racing 230 5 Racing Bulls 77 6 Alpine 66 7 Haas F1 Team 21 8 Audi 17 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Azerbeidzjan 2026?

De F1 hoeft niet bang te zijn dat de regenbanden uit de hoezen hoeven in Bakoe. Er is het hele raceweekend 0 procent kans op neerslag. De wind kan tussen de nauwe straten en op het lange rechte stuk wél een verraderlijke spelbreker worden.

Donderdag: Het weekend trapt warm af met temperaturen tot zo'n 28 °C. Er staat een voelbare wind met windstoten tot bijna 58 km/u. Met een baantemperatuur die kan oplopen tot 49 °C krijgen de banden meteen een flinke test te verwerken.

Vrijdag: De kwalificatiedag verloopt zonovergoten en ietwat koeler, met een maximale temperatuur van 24 °C. De wind wakkert echter nog verder aan, met windstoten tot circa 65 km/u die de balans van de F1-bolides in de krapste passages lelijk kunnen verstoren.

Zaterdag: Op de racedag liggen de omstandigheden er opnieuw uitstekend bij: een droge, warme dag met temperaturen rond de 26 °C. De noordenwind blijft aanwezig, maar zwakt met stoten tot zo'n 43 km/u iets af ten opzichte van de kwalificatie.

Kan Max Verstappen de GP van Azerbeidzjan 2026 winnen?

Max Verstappen zit er de laatste paar races (GP van Nederland daar gelaten) lekker bij. Op bochtige banen als Hongarije en Madrid ging het goed, maar ook op powercircuit (of ‘energiearme circuits’ zoals je dat tegenwoordig zegt) als Spa en Monza scoorde Verstappen podia. Je zou toch zeggen dat die eerste F1-overwinning in 2026 een keer moet komen?

Als we de gokkantoren moeten geloven, is en blijft Kimi Antonelli de grote favoriet. Met een quotering van 2.00 voor de overwinning heeft hij de laagste odds. Lando Norris volgt op gepaste afstand als de voornaamste uitdager met een odd van 4.50. Pas dan komen mannen als George Russell en Max Verstappen met een quotering van 7.50. Lewis Hamilton volgt daar vlak achter op 9.00 en Leclerc staat op 11.00. De grootste outsiders is Oscar Piastri met een odd van 21.00.

Hoe kan ik de GP van Azerbeidzjan 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.