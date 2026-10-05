Waarom vielen zoveel F1-auto's stil in Maleisië?

We verwachtten al wat drama voor de 2026-F1-auto's wanneer ze in de regen zouden rijden, maar een massale 404-error hadden we niet voorspeld. De duizenden fans op de tribune én de miljoenen kijkers thuis kregen een knullig softwareschaakspel voorgeschoteld bij de opwarmronden. Een dag later weten we waar het mis ging.

Toen de lichten op Sepang eindelijk op groen gingen voor de formatieronde op een opdrogende, maar nog steeds zeer natte baan voltrok zich al snel de chaos. Het begon bij Max Verstappen die naar eigen zeggen ineens geen vermogen meer had. "Het was gewoon alsof je met 35 kilometer per uur bergop reed en snelheid verloor.'' Hij vergeleek het met "de Lego-race'' eerder dit jaar. Sergio Pérez ging nog een stapje verder: ''Het voelde alsof je op een gehuurde kartbaan reed en de tijd op het klokje ineens was afgelopen. Onacceptabel op dit niveau.''

Hoe kon dit gebeuren?

Om de Formule 1-auto's van 2026 veilig te laten racen in de regen, maakt de FIA gebruik van standaard software die op álle auto's staat geïnstalleerd. De software is met alle teams samen ontwikkeld. Deze software regelt onder meer hoe het vermogen van de hybride motor wordt afgegeven zodra de 'Wet Race'-modus wordt geactiveerd. Daarin geeft de elektromotor op sommige delen van de baan nog maar 250 kW (340 pk) in plaats van 350 kW (477 pk). In die modus zat een programmeerfout.

De software was ontworpen om de elektromotoren af te knijpen zodra een auto achter de safety car rijdt, om oververhitting en onvoorspelbare wielspin op nat asfalt te voorkomen. Op zich slim dus, maar niet als het een opwarmronde is in de regen achter de safety car waardoor de auto's extreem langzaam rijden.

Door het lage tempo vielen de toeren per minuut langzaam weg en werd de turbo niet meer opgespoeld. De elektromotor had door de vermogensreductie in de regen te weinig kracht om de turbodruk op te voeren. Op dat moment wist de software het niet meer en schoot in een soort noodloop van 60 seconden. Zodra een coureur ook maar iets te veel gas gaf om de banden op temperatuur te krijgen, greep de computer in en sneed het vermogen af. De auto's 'dachten' simpelweg dat ze niet harder mochten. Daarin wordt ook de kracht uit de benzinemotor weggenomen en vallen de auto's dus stil.

Wat bracht de oplossing?

De startprocedure werd onderbroken en de F1-auto's werden in de pitstraat geparkeerd alsof het een rodevlagsituatie was. FIA-topman Nikolas Tombazis legt uit wat er hierna gebeurde om het probleem op te lossen: "De technische afdeling van de FIA heeft ​​de energielimiet in de betreffende sectoren opgeheven door middel van een software-update die tijdens de racevertraging als gevolg van hevige regenval aan alle deelnemers is gestuurd. Hierdoor konden de teams de nodige aanpassingen aan de aandrijflijn doorvoeren vóór de start van de race.'' De FIA belooft het probleem nog verder te onderzoeken en met een betere oplossing te komen.

De update duurde blijkbaar langer bij het ene dan bij het andere team. Hier praten Hamilton en Verstappen over tijdens de persconferentie na de race. Hamilton: "Ik denk dat sommigen snellere laptops hadden dan anderen.'' Verstappen grijpt dit onderwerp aan om wat reclame te maken: "Ja, weet je, we werken samen met Oracle, dus we hebben een zeer snelle verbinding. We zaten daar een half uur te wachten. Misschien hadden anderen een wat tragere verbinding.'' Het blijft ook een commercieel mannetje, hè.

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