Max Verstappen begon in F1 met helemaal niks: ''Max sliep op kinderbedje''

Voelt het niet als gisteren toen Max Verstappen zijn eerste race won in Spanje ? Toch is het over een maandje alweer tien jaar geleden! Voor het zover was, maakte Max Verstappen zijn F1-debuut in 2014 tijdens de GP van Japan. Toen stapte hij in een vrije training in een Toro Rosso. Later dat jaar mocht Verstappen nog een keer instappen bij een trainingssessie voor de GP van Brazilië. Verstappens manager Raymond Vermeulen kijkt terug op dit weekend.

Met een leeftijd van 17 jaar, 1 maand en 10 dagen betreedt Max Verstappen voor de tweede keer de F1-cockpit in een officiële sessie. In het Nederlandse Formule 1 Magazine blikt Vermeulen terug op dit tweede raceweekend voor team-Verstappen en neemt ons mee achter de schermen. Hij vertelt treffend hoe krap bij kas de drie toen zaten.

Vermeulen begint over het hotel in Brazilië: ‘’We hadden 0,0 budget en om die reden één hotelkamer voor ons drieën genomen in Hotel Transamerica in São Paulo. Met drie éénpersoonsbedden.’’ Het bed van tiener was nog wel het treurigst: ‘’Voor Max was er een kinderbedje geregeld, een soort stretcher. Hij lag aan ons voeteneind.’’

Jos en Raymond gaan op stap

De nieuwbakken F1-coureur gaat natuurlijk vroeg onder de wol, maar dat geldt niet voor de twee begeleiders. Die duiken nog even het nachtleven van São Paulo in om wat te gaan drinken. ‘’We kwamen wat later terug op de kamer en maakten wellicht een klein beetje teveel kabaal. Max werd wakker en vroeg: ‘Papa, kan het wat rustiger, want ik moet morgen rijden?’’’, aldus Vermeulen.

Vader Jos reageert op precies de manier die je zou verwachten. Hoe Jos reageerde? Een beetje in de trant van: ‘Niet zeuren, komt allemaal goed’’’, zegt de manager van de Verstappens. Volgens Vermeulen laat dit goed zien hoe de drie met elkaar omgingen. ‘’We waren op elkaar aangewezen. We hadden gewoon veel plezier, nog steeds gelukkig.”

Verstappen steelt in tweede sessie al de show

Leuk weetje voor F1-quizen: Verstappen rijdt dan met startnummer … 38 en in de auto van Jean-Eric Vergne. Hij weet meteen indruk te maken op de Fransman. Tijdens de training dreigt Verstappen de controle over de auto te verliezen, maar vangt zijn drift op wonderbaarlijke wijze op. De reactie van JEV is ongeveer de reactie van iedereen die het tafereel aanschouwt.