F1-coureur slaat privéjet over en fietst naar de volgende Grand Prix

Formule 1-coureurs hebben het niet makkelijk. Je wordt in een half-elektrische autootje gezet dat bij een paar regendruppels in de noodloop schiet. Gelukkig krijgen ze er goed voor betaald. Toch blijft tenminste één van de rijders lekker normaal.

Waar Max Verstappen zich in zijn eigen privéjet laat vervoeren, kiest Valtteri Bottas voor een wat minder luxe. Geïnspireerd door zijn partner Tiffany Cromwell die werkzaam is als wielrenster, gaat Bottas op de tweewieler van Maleisië naar Singapore fietsen. Het ritje is minimaal 320 kilometer en Bottas moet er op donderdag al zijn voor de mediadag. Zijn progressie deelt Bottas op zijn Strava-pagina.

Hierboven zie je zijn eerste ritje. Hij fietste 56 kilometer in iets meer dan twee uur. Let wel: dit is met 268 hoogtemeters en een luchtvochtigheid van heb ik jou daar. Bottas schuwt donkere zandpaden niet zo te zien. Je zou zeggen dat je als F1-coureur wat minder obscure plekken op zoekt om een stukje te fietsen. Zet hem op, Valtteri!

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