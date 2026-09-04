F1-coureur raakt 89 dagen na de race zijn podiumplaats kwijt

Maanden na het vallen van de finishvlag in de straten van Monte Carlo is de uitslag van de Grand Prix van Monaco 2026 eindelijk definitief. De derde plaats van Pierre Gasly wordt afgepakt dankzij een beroep van Red Bull en McLaren.

Wat was er ook alweer aan de hand? Meerdere coureurs kregen bij deze race een tijdstraf van vijf seconden opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. Na afloop van de race bleek er echter iets mis met de apparatuur. Een van de elektronische timingslussen in de pitstraat bleek korter afgesteld te zijn dan in de officiële documentatie stond vermeld.

Omdat Alpine-coureur Pierre Gasly twee tijdstraffen van vijf seconden kreeg die pas na de race bij zijn eindtijd werden opgeteld, diende zijn team een Right of Review in. De stewards besloten op 12 juni om de besluitvorming over de straffen van Gasly te herzien en zijn straffen te schrappen, waardoor hij steeg naar de derde plaats op het podium.

Beroep door Red Bull en McLaren

Die beslissing van de stewards om de straffen van Gasly te schrappen schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. Red Bull Racing en McLaren dienden op 16 juni 2026 officieel beroep in tegen het besluit van de stewards van 12 juni. Beide teams voerden aan dat het achteraf schrappen van de straf voor één specifieke coureur oneerlijk uitpakte voor het gehele veld en de sportieve verhoudingen in de race aantastte.

Na een hoorzitting op 25 augustus 2026 in Parijs heeft het International Court of Appeal op 7 september 2026 de beslissing wereldkundig gemaakt. “Na de partijen te hebben gehoord en hun argumenten te hebben bestudeerd, heeft de rechtbank besloten om de beroepen ontvakelijk te verklaren’’, lezen we in het document van de FIA . Oftewel, Red Bull en McLaren krijgen gelijk.

De nieuwe uitslag

De beslissing van de stewards van 12 juni 2026 wordt vernietigd. Door het vernietigen van de beslissing van 12 juni blijven de oorspronkelijke straffen van toepassing op de uitslag. Pierre Gasly valt daardoor terug in de rangschikking, waardoor de herziene uitslag van de GP van Monaco 2026 definitief vaststaat. Daardoor stijgt Isack Hadjar naar P3 en krijgt zijn bronzen trofee terug. Gasly zakt terug naar P7. Het hof heeft ook besloten om het inschrijfgeld voor het beroep terug te betalen aan McLaren en Red Bull Racing, en heeft de proceskosten toegewezen aan de FIA.

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