F1-coureur trekt eigen knip om talent zonder geld naar de top te helpen

Op de baan gaat het de laatste tijd wel lekker voor Lando Norris. De F1-kampioen van 2025 kijkt echter ook al verder dan zijn huidige rol in de racerij.

De McLaren-coureur treedt in de voetsporen van collega's zoals Max Verstappen en stapt officieel de wereld van teameigenaren binnen. Met de oprichting van zijn splinternieuwe raceteam LN4 Fusion gaat Norris aanstormende talenten helpen om de opstapklassen naar de F1 te veroveren.

Om het project van de grond te tillen, heeft Norris de krachten gebundeld met het Britse kartteam Fusion Motorsport en een investeringsgroep. Het nieuwe team, gehuld in de herkenbare felgele kleuren en stijl van het merk LN4 (wat dan weer afgeleid is van Valentino Rossi), gaat direct in het diepe springen. LN4 Fusion gaat uitkomen in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap, de Formula Regional European Championship (FRECA) én de FIA Formule 3.

Norris kijkt ook al naar het F1-voorportaal, de Formule 2. Het team heeft delen overgenomen van AIX Racing om de F3-startplek veilig te stellen en werkt op de achtergrond aan een toetreding tot de Formule 2. Als teambaas is René Rosin aangetrokken. Rosin was jarenlang de grote man achter het oppermachtige Prema Racing.

Geldschieter voor anderen

Naast het raceteam lanceert Norris ook het LN4 Legacy Programme. Hierbij trekt Norris zijn eigen portemonnee voor talenten die anders zouden stranden in de autosport omdat het simpelweg te duur is. De Brit helpt deze racers ook met coaching, fysieke begeleiding en carrièreadvies om de top te bereiken.

“Ik heb in mijn carrière het geluk gehad dat ik fantastische mensen om me heen had, maar om de Formule 1 te halen is meer nodig dan alleen talent,’’ legt Norris uit. “Je hebt de juiste steun op het juiste moment nodig. Met LN4 Fusion bouwen we een team dat op het hoogste niveau kan meestrijden, en met het Legacy-programma geven we talenten en kans die ze anders nooit hadden gekregen.’’

Een mooi streven en doel van de regerend kampioen. Zelf had Norris het geluk dat hij geboren is met een gefortuneerde vader die de kartbonnetjes kon betalen. Mocht je dus wat nageslacht rond hebben lopen waarvan je verwacht dat ie de top van de racerij wel kan halen? Neem eens contact op met LN4 en wie weet krijg je een zak geld om mee te experimenteren.

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