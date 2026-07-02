F1-coureurs gaan op veler verzoek weer in LEGO-auto’s racen

De Driver’s Parade houdt meestal in dat de F1-coureurs worden rondgereden alsof ze de koningin zijn, terwijl ze braaf naar het publiek moeten zwaaien. We weten vrij zeker dat Max Verstappen dit haat. De uitzondering was echter de LEGO Driver’s Parade, waarbij de coureurs met z’n tweeën in een LEGO-auto rondreden. We hebben de rijders nog nooit zoveel lol zien hebben. Zelfs bij Lance Stroll kon er een milde glimlach vanaf.

Dit is natuurlijk één grote marketingstunt voor LEGO, maar wie houdt er nu niet van LEGO? Bij de kijkers viel deze Driver’s Parade dan ook goed in de smaak. En we hebben vandaag goed nieuws: de LEGO-parade gaat een comeback maken op Silverstone! Of misschien moeten we zeggen: de LEGO-race.

Dit keer is het concept namelijk anders. Alle coureurs krijgen een eigen LEGO-kart. De coureurs kunnen dus eindelijk weer een keertje terug naar hun kartroots. Één nadeeltje: de topsnelheid van deze karts is slechts 25 km/u. Maar het feit dat de auto’s niet vooruit te fikken waren, maakte de vorige ‘race’ juist zo vermakelijk.

De LEGO-karts zijn natuurlijk stuk voor stuk meesterwerkjes, die uit 28.000 stenen bestaan. Een team van 20 LEGO-medewerkers is 6.400 uur bezig geweest om deze auto’s te bouwen. We vrezen alleen dat de coureurs hun LEGO-auto’s niet heel kunnen houden. De vorige keer reden ze namelijk ook op het scherpst van de snede.

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