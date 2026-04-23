F1-coureur genoemd in seksschandaal: ‘’Hij wil een meisje in ruil voor geld’’

F1-coureurs zijn allang niet meer de rocksterren die ze vroeger waren. Je ziet Max Verstappen nooit met een peukie in zijn mondhoek tegen z’n auto aanleunen of George Russell de paddock inlopen met onder iedere arm een vriendinnetje voor die dag. Het kan in deze tijd ook niet meer.

Dat blijkt nu ook maar weer. Je denkt als F1-rijder even een partner voor die avond te regelen via een maatje van je, maar blijkt plotsklaps gebruik te maken van een illegaal escort netwerk waardoor je betrokken raakt bij een groot onderzoek. Precies dat is er nu aan de hand in Italië.

Bekende betrokkenen

Volgens verschillende Italiaanse media loopt er een onderzoek naar een groot witwas- en escort netwerk. Het sappige: er zijn veel VIP’s betrokken, waarvan er ongeveer 70 bekende sporters zijn. Veel van hen zijn voetballers uit de Italiaanse competitie, maar ook Formule 1-coureurs worden genoemd. Helaas voor ons worden er nog geen namen gedeeld. Doe hieronder gerust een gokje om wie jij denkt dat het gaat.

Tenminste één coureur was vorig jaar al niet meer actief. Uit een afgeluisterd gesprek van 4 december 2025 blijkt de betrokkenheid van een racer. Dit was op de donderdag voor de laatste race van het seizoen, de GP van Abu Dhabi. Op dat moment waren alle coureurs al in het Midden-Oosten voor de seizoensafsluiting. Het getapete gesprek is echter wel vrij sappig. Daarin zegt een verdachte: ‘’Er is een vriend van me, een Formule 1-coureur... die vanavond naar Milaan komt, hij wil een meisje’’. Oei.

Niet alleen escorts

Naast het illegaal aanbieden van escorts. Klanten kregen 'all-inclusive' pakketten aangeboden die de hele ervaring omvatten , van een avond in de meest exclusieve clubs tot een verblijf in een luxe hotel. De kosten? Duizenden euro's. Daarmee zou de criminele organisatie een omzet van meer dan een miljoen euro hebben gedraaid, terwijl er op papier alleen inkomsten uit de evenementen stonden. Daardoor worden de verdachten ook aangeklaagd voor witwassen.

Het onderzoek is nu in Italië in volle gang, dus ik verwacht dat het nog wel even duurt voordat er namen naar boven komen drijven. Het is in ieder geval weer een F1-soap die we kunnen volgen totdat we weer gaan racen op 3 mei.