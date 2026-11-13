Max Verstappen zorgt voor flinke kostenpost met crashes

Formule 1 is al een dure sport op zichzelf. Wanneer de twee hoofdpersonen bij een F1-team dan ook nog eens de auto vaak in de prak rijden, wordt het een nog duurder baantje. Maar welke F1-coureur zorgt in 2026 voor de meest crashkosten? En hoeveel extra geld moet Red Bull uitgeven aan de uitvalbeurten van Max Verstappen?

In een tijdperk waarin elk dubbeltje onder het budgetplafond telt, krijgen teambazen nachtmerries van vliegend koolstofvezel. Daardoor is autoschade nog vervelender voor de teams. Gelukkig bestaat er het F1 Destructors Championship, bijgehouden op het Formula 1 Dashboard. Hier kun je precies zien welke coureur en team de meeste crashkosten veroorzaken.

Wat kost een F1-onderdeel?

Formule 1-teams hangen de exacte facturen van hun onderdelen natuurlijk niet aan de grote klok. Alle genoemde bedragen zijn dan ook schattingen op basis van schade en gemiddelde richtprijzen per onderdeel, zoals ruim 130.000 euro voor een voorvleugel, 181.020 euro voor een vloer en meer dan 113.00 euro voor een voorwielophanging.

Het schadejaar van Max Verstappen in 2026

Waar Max Verstappen de afgelopen seizoenen steevast onderaan het brokkenpilotenklassement bungelde omdat hij zijn Red Bull simpelweg heel hield, ziet het plaatje er in 2026 heel anders uit. Door een grillige auto onder de nieuwe reglementen én een paar zeldzame schoonheidsfoutjes staat Verstappen wat hoger in de ranking.

Tot nu toe (met de GP van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi nog te gaan) staat Max Verstappen op de zevende plaats in het Destructors Championship met een geschatte schade van 1,5 miljoen euro. Teamgenoot Hadjar staat er net onder met 1,4 miljoen euro aan schade.

De crashes van Verstappen in 2026

Is Verstappen dan zoveel meer gecrasht dit jaar? Nee hoor. Meer dan de helft van zijn crashkosten zitten verstopt in twee grote momenten. Laten we daarom eens kijken wanneer Verstappen zijn anderhalve miljoen euro schade verzamelde.

GP van Australië (Kwalificatie Q1) - 315.000+ euro

Verstappen verloor tijdens zijn eerste snelle ronde in bocht 1 de controle over de auto door een plotseling probleem met de achteras tijdens het remmen. Hij spinde hard in de bandenstapels, moest de race als twintigste starten, maar wist zich nog terug te knokken naar P6.

GP van Oostenrijk (Kwalificatie Q3) - 222.000+ euro

Terwijl hij streed om poleposition op de Red Bull Ring, brak er een onderdeel van zijn achtervleugel af. Door het plotselinge verlies aan neerwaartse druk aan de achterkant eindigde hij in de muur.

GP van Groot-Brittannië (Race) - 0 euro

Hetzelfde probleem met de achtervleugel keerde terug in de slotfase op Silverstone terwijl Verstappen op podiumkoers lag. Hij spinde in Stowe van de baan, belandde in het grind en veroorzaakte een late safety car. Zijn auto bleef ongedeerd waardoor er geen crashkosten bij kwamen. Elk nadeel heb ze voordeel?

GP van Nederland (Race) - 600.000+ euro!

De zwaarste en meest besproken klapper van het jaar vond plaats tijdens zijn thuisrace op Circuit Zandvoort. Bij het uitkomen van de laatste bocht (de Arie Luyendykbocht) ging Verstappen op het nog vochtige asfalt te vroeg op het gas, waardoor de achterkant uitbrak en hij hard in de muur crashte. Het foutje kostte zijn team meer dan een half miljoen euro!

Overige DNF’s

Naast de crashes viel Verstappen dit seizoen ook uit in China en Monaco. In China was er een defect aan het koelsysteem waardoor Verstappen in ronde 46 moest opgeven. Zo ver kwam het in Monte-Carlo niet. Bij het doven van de startlichten komt Verstappen met een slakkengangetje vooruit. Een motorprobleem zorgt ervoor dat hij al na één ronde moet opgeven.

Wie wordt F1-crashkampioen 2026?

Met nog drie races te gaan is het crashkampioenschap tot de laatste race spannend (in tegenstelling tot het coureurs- en constructeurskampioenschap). Over het hele seizoen gemeten mag Oliver Bearman zich de onbetwiste koploper van het Destructors Championship noemen. De Haas-coureur reed voor naar schatting 2,2 miljoen euro aan schade bij elkaar, vooral dankzij twee grote klappers in Japan en Spanje van beide meer dan 700.000 euro.

Dat is een flinke voorsprong op Pierre Gasly op P2. De Fransman staat op 1,8 miljoen euro schade. Gasly reed wel de grootste crash qua kosten bij elkaar. Tijdens het Grand Prix-weekend in Miami schreef hij in één klap voor bijna 900.000 aan Alpine-onderdelen af. Bekijk hieronder de top 5 van dit moment.