F1: dit heb je gemist van de GP van België 2026

Eindelijk is het zover: de F1-race op het gaafste circuit van de kalender: Spa-Francorchamps bij onze zuiderburen. Helaas wordt het weekend overschaduwd met superclipping en F1-auto’s die trager zijn dan GT3’s, maar dat proberen we nu maar even te vergeten.

Kimi Antonelli heeft richting de race de beste kaarten in handen voor de winst, maar kunnen we ooit Max Verstappen uitsluiten die vanaf P2 start? Zeker niet. Laten we vlug door de belangrijkste momenten van de GP van België 2026 lopen zodat jij erover kunt meepraten zonder dat je anderhalfuur naar de race hebt hoeven kijken.

Start en crash

De chaos barst meteen los op Spa. De verschillende momenten van batterijgebruik zorgen tijdens de eerste ronde voor een inhaalactie van Verstappen in Eau Rouge, maar dat zet Antonelli op Kemmel Straight weer recht. Achter hen gaat het los in Les Combes. Russell en Hamilton raken elkaar halverwege de chicane. Russel spint hierdoor en belandt in de grindbak. Einde race voor de Mercedes-coureur.

Hamilton krijgt hiervoor een straf van vijf seconden. Nadat ie die straf inlost bij zijn pitstop, rijdt hij een Ferrari-monteur aan . Er wordt na de race ook nog gekeken of Hamilton een straf moet krijgen voor een ‘unsafe release’. Het is niet de dag van Hamilton, zullen we maar zeggen.

Hoe de GP van België werd gewonnen

Vervolgens is de race voor de leken niet veel aan. De inhaalacties die er zijn, komen voor versere banden of door anders gebruik van de elektromotor. Leclerc heeft een gelukje met de pitstops, want hij pit als enige onder VSC-omstandigheden. Het is echter niet genoeg om de koning van de F1 in 2026 af te wimpelen. Andrea Kimi Antonelli loopt in de eindfase flink in op Leclerc die aan de leiding ligt.

In ronde 34 van de 44 is het zover. Nog voor de Les Combes-chicane zit Antonelli al voor Leclerc die machteloos is tegen de jonge Italiaan en zijn Mercedes. Vervolgens kan Leclerc verrassend goed aanhaken, maar moet zich toch gewonnen geven.

Antonelli rijdt de race uit aan koop en pakt zijn zesde overwinning in de Formule 1 boekt. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met coureurs als Sergio Pérez, Gilles Villeneuve en Jochen Rindt. Tevens heeft hij er nog maar eentje minder dan Russell.

De GP van België 2026 van Max Verstappen

Zoals de Nederlander al voorspelde, kan hij niet het duel aangaan met Antonelli. Verstappen probeert nog een undercut te plaatsen bij de pitstops, maar tevergeefs. De VSC-stop van Leclerc zorgt ervoor dat Verstappen derde wordt in plaats van tweede. Het is een prima resultaat in een weekend waarin de conventionele achtervleugel weer op zijn auto zat. Ook daarmee kan Verstappen dus strijden om de podiumplekken.

Wat echter blijft hangen, zijn de treurige beelden van een F1-auto die vol gas 50 km/u aan snelheid verliest. Of zoals Verstappen het verwoordde; het zijn F3-auto’s met F1-downforce. En dan moeten we nog naar Monza…Mijn F1-hart huilt, die van jullie ook?

Top 10: GP van België 2026

Antonelli Norris Verstappen Hamilton Piastri Hadjar Norris Bortoleto Lindblad Colapinto

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