George Russell heeft zichzelf niet populair gemaakt in de Formule 1 met zijn aantijgingen richting Max Verstappen in Las Vegas. Vervolgens werd Russell om de oren gereden door Verstappen, die daar op zijn beurt weer zicht- en hoorbaar van genoot. F1-prominenten houden na de F1 GP van Las Vegas weinig van Russell over.

Ik heb even een rondje langs de virtuele velden gemaakt om wat quotes op te duiken van verschillen ex-coureurs, commentatoren, journalisten en andere bekende F1-namen. Ze zijn het er allemaal over eens: Russell heeft veel woorden, maar weinig daden. La Gazzetta dello Sport vat het kort samen in een advies: ''Een vakantie is hard nodig om zichzelf te hervinden.'' Will Buxton pakt het grootst uit door te vertellen dat Russell al eerder wat vieze spelletjes heeft gespeeld in de media.

Villeneuve

Oud-F1-kampioen Jacques Villeneuve sluit zich dan weer aan bij Verstappens woorden uit de persconferentie. Villeneuve zegt bij Sky Sports F1: "Zijn opmerkingen zijn raak. Ze zijn bedoeld om pijn te doen. Dit is zijn beurt om George op zijn plek te zetten. Van buitenaf kun je hier alleen maar om lachen en de gebruikte woorden grappig vinden. Max gebruikte namelijk geen verkeerd woord. Er zat geen scheldwoord tussen.''

Steiner

In de podcast The Red Flags zegt oud-Haas-teambaas en Drive to Survive-ster Günther Steiner: "Dit speelt al een tijdje tussen hen, en natuurlijk kwam George naar buiten met de opmerking: 'Oh, die kerel gedraagt ​​zich erg arrogant', of zoiets dergelijks over Max, en 'Iemand moet hem eens flink de waarheid zeggen.' Nou, veel succes daarmee, vriend. Je ziet hoe dat is afgelopen.''

Daar houdt Steiner het zeker niet bij. Hij vervolgt: ''Ik heb respect voor George als autocoureur, maar uiteindelijk is Max mentaal gewoon superieur. Als het gaat om het beheersen van mentale zaken is hij zo veel beter dan jij. Je moet het beest niet wakker maken, vind ik. Het is nergens voor nodig, want je doet jezelf er geen plezier mee. Probeer races te winnen in plaats van de strijd aan te gaan met de beste coureur, de mentaal sterkste, want raad eens? Je gaat verliezen.''

Steiner heeft ook nog wel een advies voor Mercedes: ''Het is alsof er niemand met hem gaat zitten en zegt: 'George, soms is minder meer. Zeg gewoon niets, doe je eigen werk. En als je dan iets te zeggen hebt omdat je die gast verslagen hebt, kies dan je gevecht. Maar zoals ik al zei, als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij ze aan, en houd op dat moment gewoon je mond en ga verder."

Doornbos & Mol

Natuurlijk kan Ziggo Sport niet achterblijven. Ex-PON Luxury-directeur Robert Doornbos trapt af: “Als je kijkt naar zijn [Russell red.] racecraft en wat hij probeerde: hij moet gewoon toegeven dat hij eruit gereden is door Max Verstappen. Op alle vlakken. Het probleem van George is, en dat was aan het begin van dit jaar ook al een beetje, dat George heel veel praat. Hij zegt heel veel en eigent zich dingen toe die hij nog niet heeft bereikt. Max heeft hem natuurlijk ook wel even een draai om de oren gegeven in de persconferentie met karma is a bitch. Het was allemaal spannend in de vrijdagtraining en wat ik wel niet heb gedaan, et cetera. En uiteindelijk knalt hij hem zelf op de muur.''

Commentator Olav Mol doet vrolijk mee: “Hij [Russell red.] is, wat Robert terecht zegt, eruit geracet.'' Vervolgens komt ie met een naar eigen zeggen ''hele grote uitspraak''. Mol zegt: ''Russell zal geen wereldkampioen worden. Nooit.'' Aan het begin van dit seizoen was dat opvallende uitspraak geweest, maar op dit moment heeft iedereen dit gevoel, toch?