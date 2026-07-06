F1-orakel weet: "Er komt een grote aankondiging vandaag"

Je kent Will Buxton het beste van zijn wijze F1-uitspraken in Drive to Survive. Daar wordt de beste man nog iedere dag aan herinnerd. Buxton zit tegenwoordig dieper in de Indycar, maar houdt ook de F1 nog in de gaten. Vandaag heeft de presentator naar eigen zeggen een scoop.

Buxton deelt zijn gedachten op X: ‘’Ik hoor dat er een grote aankondiging op komst is voor het einde van de dag. Als het is wat ik denk dat het is, dan is het absoluut gigantisch.’’ Het is nog erg vaag, maar toch weet het bericht al meer dan 1,4 miljoen mensen te bereiken. Zeg maar het gemiddelde bereik van een Autoblog.nl -artikel dus.

In de reacties fantaseren wat X-gebruikers over wat er staat te gebeuren. Volgens sommigen is het absoluut duidelijk: dit gaat over Max Verstappen en zijn vertrek bij Red Bull Racing. Andere denken dan weer dat het over Christian Horner gaat of een Indycar-nieuwtje dat F1-fans niets interesseert. Weer andere hekelen de manier waarop Buxton hype opbouwt zonder enig bewijs voor een bekendmaking.

''Verstappen NIET naar Mercedes''

Of het nu iets te maken gaat hebben met Max Verstappen of niet, we houden de F1-kanalen vandaag nog wat scherper in de gaten. Zo schrijft journalist Franco Nugnes van Motorsport.com Italia dat Mercedes en Verstappen onderhandeld hebben, maar er niet uit kwamen. Verstappen zou zelfs zijn salaris willen verlagen, maar wel voor een contract voor drie jaar. Hier zou Toto Wolff een stokje voor hebben gestoken. Zodra wij iets concreets weten, delen we het uiteraard met je!

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