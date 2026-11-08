Max Verstappen gaat van P21 naar podium in F1 GP van Brazilië

Na een kletsnatte kwalificatie begint de F1 Grand Prix van Brazilië in vochtige omstandigheden. Wie gaat hier het beste mee om?

De winnaar van de start is Antonelli. Hij komt van P2 veel beter weg dan Norris en pakt de koppositie. Lawson laat zien dat hij kan racen door ook Norris in te halen. Verder achteraan doen ook Hamilton en Verstappen bijzondere dingen. Lewis Hamilton pakt elf (!) plekken in de eerste ronde. Verstappen gaat mee en weet ook nog Hamilton in te halen voor de negende plaats nadat de Brit een fout maakt op de natte baan.

Van regen- naar droogweerbanden

Na rondenlang overleg met het team besluit Lewis Hamilton als eerste om van de intermediates naar de zachte banden te wisselen. Hamiltons gevoel is goed, want hij is meteen de snelste op de baan. De ronde erna komt raceleider Antonelli niet naar binnen, maar Norris wel. Russell komt ook binnen, maar spint aan het einde van de pitlane.

Nadat ook Antonelli naar slicks is gewisseld voelt zijn Mercedes niet meer hetzelfde aan. Niet snel vliegt hij van de baan, maar kan wel door met zijn race. De eerste plaats raakt hij kwijt aan Norris. Antonelli zakt vervolgens weg achter de twee Red Bulls.

Hadjar is in eerste instantie de voorste Red Bull, maar nadat Verstappen het gat heeft gedicht, laat Hadjar zijn teamgenoot voor. Zodoende is Verstappen even opgeschoven van plaats 21 bij de start naar de tweede plek!

F1 is weer leuk!

Tussendoor zijn er door het veld heen gevechten die ronden lang duren. Het is een briljant spektakel om naar te kijken. Nauwelijks gezeur over batterijen en e-power, maar gewoon kijken wie de beste stuurmanskunsten heeft op een baan die het toestaat om verschillende racelijnen te pakken. Kunnen we niet iedere week op Interlagos rijden? Ik zou in ieder geval aanraden om na het lezen van deze samenvatting ook de 30-minuten-recap van de F1 terug te kijken.

Wie wint de GP van Brazilië 2026?

Richting het einde van de race hangt het erom of er nog regen valt of niet. Met nog zo’n 10 rondjes te gaan, verschijnen langzaam maar zeker de druppels op de cameralenzen en rijden de coureurs op droogweerbanden terwijl de regen heftiger wordt Met nog negen ronden op de planning komen de auto’s binnen om terug naar intermediates te gaan. Hamilton drift nog uit de laatste bocht en raakt de muur richting de pits, maar hij haalt het.

Maar wie is de uiteindelijke winnaar van deze onwijs vermakelijke strijd in de regen? Het is Lando Norris. Wie had dat na de afgelopen weekenden waarin McLaren weinig tot niets liet zien vooraan het veld? De opmars van Max Verstappen stokt bij P2. Zijn teamgenoot Hadjar completeert het podium.

Nadat Russell eerder in de race Antonelli voor liet, doet Antonelli hetzelfde terug richting de finish en eindigt Russell voor de kampioen van dit jaar. Met een vierde en vijfde plaats voor Mercedes is ook het constructeurskampioenschap binnen voor de Duitse autofabrikant.

F1 GP van Brazilië 2026: top 10

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