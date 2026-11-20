Formule 1 strijkt neer in Las Vegas voor een van de laatste races van het seizoen 2026. De kampioenen zijn al bekend, nu gaat het nog om het prijzengeld voor de tweede plaats. Dit zijn de tijden en andere zaken die je moet weten over de F1 GP van Las Vegas 2026.

Agenda GP Las Vegas 2026

Het is een bijzonder tijdschema dat de GP van Las Vegas volgt. In de lokale tijd begint het raceweekend op donderdagavond en wordt de race gehouden op zaterdagavond. Het tijdverschil zorgt ervoor dat het tijdens de actie op de baan hier in Nederland bijzonder vroeg op de dag is. Bekijk hieronder de starttijden maar eens.

Dag/Sessie Tijd Tijd Las Vegas Zaterdag 21 november



Vrije training 3 01:30 - 02:30 16:30 - 17:30 Kwalificatie 05:00 - 06:00 20:00 - 21:00 Zondag 22 november



Race 05:00 20:00

GP van Las Vegas

De Amerikaanse gokstad organiseerde in 1981 en '82 twee F1-races, maar dat draaide niet op een succes uit. De parkeerplaats bij het Caesars Palace hotel bleek toch niet zo'n goede plek om Formule 1-auto's te laten racen. Geinig: beide keren in de jaren '80 en in 2024 werd het kampioenschap beslist in Vegas.

Het duurde na 1982 precies 41 jaar voordat de F1 weer terugkeerde in de City of Lights. Dit keer pakte de raceorganisatie uit met een stratencircuit dat gedeeltelijk over de wereldberoemde Strip gaat. Carlos Sainz reed er nog zijn vloer aan gort door een loszittende putdeksel. Daarnaast pakt de organisator van de race jaarlijks uit met een overdosis aan Amerikaanse glitter en glamour. Als je Max Verstappen een beetje kent, weet je dat hij precies hiervoor naar het circuit komt. Of toch niet?

Het circuit: Las Vegas Strip Circuit

Het circuit in Vegas is 6,2 kilometer lang en telt 17 bochten. Wie de afbeelding hierboven ondersteboven bekijkt, merkt dat de lay-out van de baan bijzonder veel lijkt op de vorm van een varken. Voor wie het wil weten: het ontwerp komt niet van de beroemde/beruchte circuittekenaar Hermann Tilke, maar van diens zoon Carsten.

© Bron: Pirelli

Het stratenbaantje loopt langs verschillende hotspots in Vegas, zoals de Sphere en natuurlijk het lange rechte stuk, The Strip. Ik ben benieuwd hoe de elektromotor en batterijen het vinden om zo lang rechtdoor te rijden. Gelukkig voor die componenten zijn er genoeg harde remzones om stroom terug te winnen.

GP van Las Vegas 2026: F1-nieuws

Weer Las Vegas tijdens F1-weekend

Waar vorig jaar tijdens de kwalificatie nog enkele regenbuien voor spektakel zorgden op de Las Vegas Strip, blijft het dit weekend in de woestijn van Nevada volledig droog volgens de weersvoorspelling van de F1. Toch gaan de weersomstandigheden wel een rol spelen.

Vrijdag 20 november – VT3 en Kwalificatie: Op de kwalificatiedag is het weerbeeld kalm, helder, droog en onwijs koud voor de Formule 1. De luchttemperatuur schommelt tussen de 4°C in de ochtend en 12°C à 13°C overdag. Overdag bereikt de baantemperatuur een waarde van zo'n 25°C, al koelt het asfalt richting de avondsessies weer flink af. De wind blijft mild met gemiddeld 7 km/u.

Zaterdag 21 november – de race: Op de racedag wacht de coureurs de koudste omstandigheden van het gehele weekend. De banden gaan het dus enorm zwaar krijgen om op bedrijfstemperatuur te komen. De temperatuur stijgt overdag tot niet meer dan 11°C (met een ochtendminimum van 5°C). De baantemperatuur piekt in de middag rond de 20°C. Er waait een matige wind van gemiddeld 8 km/u met windstoten tot 18 km/u.

Coureursstand voor de GP van Las Vegas 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 390 2 Verstappen Red Bull Racing 279 3 Russell Mercedes 262 4 Hamilton Ferrari 261 5 Leclerc Ferrari 249 6 Norris McLaren 246 7 Piastri McLaren 152 8 Hadjar Red Bull Racing 122 9 Lawson Racing Bulls 89 10 Gasly Alpine 42 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 23 14 Bortoleto Audi 14 15 Hülkenberg Audi 14 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Hirakawa Haas F1 Team 1 22 Stroll Aston Martin 0 23 Bottas Cadillac 0 24 Pérez Cadillac 0 25 Câmara Haas F1 team 0

Constructeursstand voor de GP van Las Vegas 2026

Positie Team Punten 1 Mercedes 652 2 Ferrari 510 3 Red Bull Racing 415 4 McLaren 398 5 Racing Bulls 114 6 Alpine 69 7 Haas F1 Team 31 8 Audi 28 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Wie gaat de F1 GP van Las Vegas 2026 winnen?

Gokken hoort nou eenmaal bij Las Vegas, dus laten we eens kijken wat de gokkantoren van de race denken. Als je de bookies moet geloven, is Max Verstappen de favoriet. Hij krijgt een quotering van 2,10 voor de winst. De eerstvolgende rijder is F1-kampioen Antonelli, maar zijn quotering is 4,75. De wedkantoren zijn er dus vrij zeker van dat Verstappen het weer goed gaat doen in Vegas.

Welke F1-races zijn er nog na de GP van Las Vegas 2026?

De GP van Las Vegas 2026 zou zomaar de laatste van dit F1-seizoen kunnen zijn. FIA-voorziter Ben Sulayem wil maar wat graag nog racen in het Midden-Oosten, maar is het daar wel veilig genoeg voor? Vooralsnog staan de laatste twee races nog gewoon op het programma en ziet de planning er dus als volgt uit.

27-29 november: GP van Qatar 2026

4-12 december: GP van Abu Dhabi 2026

Hoe kan ik F1 dit weekend kijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!