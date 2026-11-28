Na een zinderende en chaotische Grand Prix van Las Vegas maakt de F1 de omstreden oversteek naar het Midden-Oosten. Komend weekend staat de F1 GP van Qatar 2026 op het programma. Hieronder vind je de exacte Nederlandse starttijden voor de kwalificatie en de race, de actuele Formule 1 WK-standen en alles wat je moet weten voor het raceweekend in Qatar.

Agenda GP Qatar 2026

In tegenstelling tot eerdere edities is de F1 Grand Prix van Qatar in 2026 géén sprintweekend, waardoor de coureurs een regulier programma afwerken onder het kunstlicht van Doha. Omdat het in Qatar twee uur later is dan in Nederland, vallen de sessies voor de Nederlandse kijker op zeer gunstige tijdstippen aan het einde van de middag en in de vroege avond. Hieronder staan de tijden voor vandaag (zaterdag) en morgen (zondag) in Nederlandse tijd.

Dag / Sessie Tijd (Nederlandse tijd) Zaterdag 28 november – Vrije training 3 15:30 – 16:30 uur Zaterdag 28 november – Kwalificatie 19:00 – 20:00 uur Zondag 29 november – Race 17:00 – 19:00 uur

GP van Qatar

De Grand Prix van Qatar is een jonge verschijning op de Formule 1-kalender. De race maakte in 2021 zijn debuut als noodoplossing tijdens de pandemie, waarna het land een tienjarig contract tekende met de F1. Na een eenjarige pauze vanwege het WK voetbal in 2022 keerde de Formule 1 in 2023 permanent terug naar de Golfstaat. Ook dit najaar was het door de onrust in de regio nog even spannend of het evenement door kon gaan, maar begin november gaf de FIA definitief groen licht voor de editie van 2026.

Qua erelijst is er één coureur die er met kop en schouders bovenuit steekt op Qatarese bodem. Waar Lewis Hamilton de allereerste editie in 2021 op zijn naam schreef, is het sindsdien louter Max Verstappen wat de klok slaat. De Nederlander won de races in 2023, 2024 én 2025 en gaat dit weekend dus op jacht naar zijn vierde opeenvolgende overwinning in Qatar.

Het circuit: Lusail International Circuit

Het circuit in Qatar is niet bepaald een F1-baantje. Het internationale circuit van Losail, gelegen net ten noorden van de hoofdstad Doha, is ontworpen voor de MotoGP. Dat merk je: het circuit heeft een enorm vloeiend karakter met vrijwel alleen maar middelsnelle en razendsnelle doordraaiers, zoals de beruchte Triple Right (bochten 12 tot en met 14). Inhalen is buiten het ruim één kilometer lange rechte stuk richting bocht 1 en de krappe bocht 6 behoorlijk lastig, waardoor de kwalificatie op zaterdagavond van levensbelang is.

Voor de editie van 2026 speelt de bandenstrategie opnieuw een sleutelrol. Vanwege de enorme zijwaartse krachten in de snelle bochten en het feit dat coureurs over de kerbstones vliegen hebben Pirelli en de FIA een strikte veiligheidslimiet ingesteld. Coureurs mogen maximaal 27 ronden op één set banden rijden. Omdat de Grand Prix op zondag over 57 ronden wordt verreden, is iedere coureur verplicht om minstens twee pitstops te maken. Dat haalt een deel van de strategische vrijheid weg en dwingt teams tot maximale agressie op de baan.

GP van Qatar 2026: F1-nieuws

Weer Qatar tijdens F1-weekend

Tijdens het raceweekend in de woestijn van Qatar hoeven de teams zich geen zorgen te maken over regen: de neerslagkans is het hele weekend nul procent. Overdag loopt het kwik op tot zo'n 26 à 27 graden, maar omdat zowel de kwalificatie als de race onder kunstlicht in de avond plaatsvindt, koelt het tijdens de beslissende sessies aangenaam af. Er staat ook een matige noordelijke wind die wat woestijnzand op het asfalt kan blazen en/of de aerodynamica van de auto’s kunnen beïnvloeden.

Zaterdag 28 november: Tijdens de derde vrije training is het asfalt nog warm, maar richting de kwalificatie om 19:00 uur Nederlandse tijd zakt de temperatuur naar een aangename 22°C met een matige wind en 0% kans op neerslag.

Zondag 29 november: Ook op racedag blijft het kurkdroog en helder, met overdag opnieuw maxima rond de 26°C à 27°C. Bij de start van de Grand Prix om 17:00 uur Nederlandse tijd (19:00 uur lokaal) ligt de luchttemperatuur rond de 23°C en neemt de luchtvochtigheid iets toe.

Coureursstand voor de GP van Qatar 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 402 2 Max Verstappen Red Bull Racing 304 3 Lewis Hamilton Ferrari 267 4 George Russell Mercedes 264 5 Lando Norris McLaren 264 6 Charles Leclerc Ferrari 250 7 Oscar Piastri McLaren 167 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 122 9 Liam Lawson Racing Bulls 89 10 Pierre Gasly Alpine 52 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Alpine 35 13 Oliver Bearman Haas F1 Team 23 14 Gabriel Bortoleto Audi 14 15 Nico Hülkenberg Audi 14 16 Carlos Sainz Williams 11 17 Esteban Ocon Haas F1 Team 7 18 Fernando Alonso Aston Martin 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Ryo Hirakawa Haas F1 Team 1 22 Lance Stroll Aston Martin 0 23 Valtteri Bottas Cadillac 0 24 Sergio Pérez Cadillac 0 25 Rafael Câmara Haas F1 Team 0

Constructeursstand voor de GP van Qatar 2026

Positie Team Punten 1 Mercedes 666 2 Ferrari 517 3 Red Bull Racing 440 4 McLaren 431 5 Racing Bulls 114 6 Alpine 87 7 Haas F1 Team 31 8 Audi 28 9 Williams 16 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Wie gaat de F1 GP van Qatar 2026 winnen?

Kijken we naar de bookmakers richting de race op zondag, dan wordt Max Verstappen alweer door de wedkantoren aangewezen als de topfavoriet. Met drie zeges op rij op Lusail én zijn recente overwinning in Las Vegas op zak krijgt Verstappen een quotering van 2.25 voor de overwinning. Wereldkampioen Kimi Antonelli wordt gezien als zijn voornaamste uitdager met een odd van 4.00, gevolgd door Lando Norris op 7.00 en George Russell op 11.00. Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar volgt als outsider op 13.00.

Hoe kan ik F1 dit weekend kijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!