F1 Grand Prix van Brazilië: Hoe laat begint de race en alles wat je moet weten!
De titelrace is beslist: Kimi Antonelli is wereldkampioen Formule 1! Toch is er nog genoeg om voor te racen in de resterende races.
Tijden van de F1 Grand Prix van Brazilië 2026
Eerst even de praktische informatie: wanneer moet je voor de televisie zitten om dit weekend Formule 1 te kijken? De interessante sessies zijn aan het begin van de Nederlandse avond. Een lekkere bord-op-schoot-race dus!
Dag/Sessie
Tijd
Zaterdag 7 november
Vrije training 3
15:30 - 16:30
Kwalificatie
19:00 - 20:00
Zondag 8 november
Race
18:00
Grand Prix van Brazilië
De Grand Prix van Brazilië – tegenwoordig officieel de Grand Prix van São Paulo – is een echte F1-klassieker. Het evenement, dat sinds 1973 op de kalender staat, staat bekend om z'n uitzinnige Zuid-Amerikaanse publiek, enorme passie en een traditie van zinderende titelontknopingen. Helaas is de race nu niet meer de laatste van het seizoen.
Voor Max Verstappen is Brazilië een circuit van magische herinneringen en legendarische optredens. Na zijn weergaloze doorbraak in de kletsnatte editie van 2016 zette de Nederlander de baan meerdere keren naar zijn hand. Met overwinningen in 2019, 2023 en de gedenkwaardige regenrace van 2024 staat hij op drie overwinningen op Braziliaanse bodem.
Autódromo José Carlos Pace / Interlagos
Het Autódromo José Carlos Pace – in de volksmond beter bekend als Interlagos – is een lekker rijderscircuit. Het circuit is 4,309 kilometer lang, wordt tegen de klok in verreden en heeft best aanzienlijke hoogteverschillen. Daarnaast ligt er op verschillende plekken langs de baan geen grote lap asfalt, maar gras.
Het gevecht begint direct bij de iconische Senna S (Bocht 1 en 2), een stijle afdaling die overgaat in de snelle Curva do Sol. Na de klim via de technischer midden-sector (met verraderlijke bochten zoals Bico de Pato en Mergulho) volgt de linkerknik Junção, waarna de auto's vol gas de heuvel op snellen richting start/finish.
De combinatie van de smalle en technische secties naast de rechte stukken en het beruchte, onvoorspelbare microklimaat van São Paulo (waarbij tropische stortbuien vanuit het niets het veld compleet door elkaar kunnen schudden) maakt Interlagos elk jaar weer een reden om er eens lekker voor te gaan zitten op zondagavond.
GP van Brazilië 2026: nieuwsupdate
Weersvoorspelling Interlagos: krijgen we een regenrace?
Het Braziliaanse klimaat belooft weer onvoorspelbaar te worden dit weekend in São Paulo. De teams en coureurs moeten zich opmaken voor een typisch wisselvallig Braziliaans weekend waarbij niet alleen regen en droog weer elkaar afwisselen, maar ook warme en koude omstandigheden.
Zaterdag - VT3 en Kwalificatie
De zaterdag begint warm en gedeeltelijk bewolkt, maar het weer kan in de loop van de middag omslaan. De luchttemperatuur klimt van een minimum van 15°C op naar een warme 27°C tot 27,5°C. De baantemperatuur kan pieken rond de 40°C (en zelfs nog hoger als de zon doorbreekt). Er waait een lichte tot matige wind met uitschieters tot 25 km/u, maar er is kans op windstoten tot wel 50 km/u. Daar kunnen de F1-rijders heel veel last van gaan hebben.
De kans op neerslag ligt op 50 procent. De grootste dreiging voor forse regenval geldt vanaf 14:00 uur lokaal en kan aanhouden tot in de avond. Laat maar vallen hoor!
Zondag - Race
Na de mogelijke buien van zaterdag passeert een koufront, wat zorgt voor aanzienlijk koeler en onstuimig raceweer op zondag. De temperatuur komt niet hoger uit dan een bescheiden 19°C (met een minimum van 13°C). Er hangt zware bewolking waardoor de baantemperatuur niet boven de 30°C uit gaat komen. Geen koeling, maar koude banden problemen zijn dus aanstaande. Er staat weer een matige wind van gemiddeld 15 km/u met windstoten tot 40 km/u.
En de regen? Die kan er zeker komen! Er is een 40 procent kans op zware regenval en onweersbuien tijdens de racedag. Laten we hopen dat er precies genoeg regen is dat de onweer meevalt zodat er wel gewoon geracet kan worden.
Wordt Mercedes kampioen in Brazilië?
Het is ongeveer net zo zeker dat Mercedes dit weekend kampioen wordt als dat het vorige week was dat Antonelli de titel zou binnenhalen. Mercedes staat nu 126 punten voor op nummer 2 Ferrari. Red Bull en de overige teams maken al geen kans meer om de constructeurstitel. En Ferrari eigenlijk ook zo goed als niet meer. Als Mercedes dit weekend 3 punten of meer scoort, is het kampioen.
Na de GP van Brazilië zijn er - als het goed is - nog drie races te rijden. Met twee auto's per team kunnen de teams na dit weekend nog maximaal 86 punten scoren. Omdat Mercedes veel meer overwinningen heeft dan Ferrari is het bij een gelijke puntenaantal kampioen. Daardoor mag Mercedes in Brazilië 40 punten minder scoren dan Ferrari en dan is het kampioen. Met een maximaal aantal van 43 punten dat je kunt per weekend heeft Mercedes dus maar drie punten nodig. Appeltje eitje, toch?
Positie
Team
Punten
1
Mercedes
630
2
Ferrari
504
3
Red Bull Racing
382
4
McLaren
365
5
Racing Bulls
108
6
Alpine
69
7
Haas F1 Team
31
8
Audi
27
9
Williams
12
10
Aston Martin
7
11
Cadillac
0
Stand coureurskampioenschap
Wonder boven wonder is Max Verstappen nog opgeklommen naar P2. Wie had dat gedacht aan het begin van dit seizoen? Niet dat het de Nederlander iets kan schelen. Hij kijkt alleen naar het teamkampioenschap. Voor de rijdersuitslag krijg je niet meer geld of windtunneltijd, maar bij de teams wel. Hoe hoger je eindigt, hoe groter het deel van de prijzenpot die je gestort krijgt. Daar staat tegenover dat de teams die het slechtst presteren de meeste windtunneltijd krijgen.
Positie
Coureur
Team
Punten
1
Antonelli
Mercedes
380
2
Verstappen
Red Bull Racing
261
3
Hamilton
Ferrari
259
4
Russell
Red Bull Racing
250
5
Leclerc
Ferrari
245
6
Norris
McLaren
221
7
Piastri
McLaren
144
8
Hadjar
Red Bull Racing
107
9
Lawson
Racing Bulls
83
10
Gasly
Alpine
42
11
Lindblad
Racing Bulls
38
12
Colapinto
Alpine
27
13
Bearman
Haas F1 Team
23
14
Bortoleto
Audi
14
15
Hülkenberg
Audi
13
16
Ocon
Haas F1 Team
7
17
Alonso
Aston Martin
7
18
Sainz
Williams
7
19
Albon
Williams
5
20
Tsunoda
Racing Bulls
1
21
Hirakawa
Haas F1 Team
1
22
Stroll
Aston Martin
0
23
Bottas
Cadillac
0
24
Pérez
Cadillac
0
Hoe kan ik de F1 dit weekend kijken?
Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken.
Helemaal gratis F1 volgen!
De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!
F1TV
Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.
Viaplay
Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.
VPN
Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.
Streams
Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!
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