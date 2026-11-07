F1 Grand Prix van Brazilië: Hoe laat begint de race en alles wat je moet weten!

De titelrace is beslist: Kimi Antonelli is wereldkampioen Formule 1! Toch is er nog genoeg om voor te racen in de resterende races.

Tijden van de F1 Grand Prix van Brazilië 2026

Eerst even de praktische informatie: wanneer moet je voor de televisie zitten om dit weekend Formule 1 te kijken? De interessante sessies zijn aan het begin van de Nederlandse avond. Een lekkere bord-op-schoot-race dus!

Dag/Sessie Tijd Zaterdag 7 november

Vrije training 3 15:30 - 16:30 Kwalificatie 19:00 - 20:00 Zondag 8 november

Race 18:00

Grand Prix van Brazilië

De Grand Prix van Brazilië – tegenwoordig officieel de Grand Prix van São Paulo – is een echte F1-klassieker. Het evenement, dat sinds 1973 op de kalender staat, staat bekend om z'n uitzinnige Zuid-Amerikaanse publiek, enorme passie en een traditie van zinderende titelontknopingen. Helaas is de race nu niet meer de laatste van het seizoen.

Voor Max Verstappen is Brazilië een circuit van magische herinneringen en legendarische optredens. Na zijn weergaloze doorbraak in de kletsnatte editie van 2016 zette de Nederlander de baan meerdere keren naar zijn hand. Met overwinningen in 2019, 2023 en de gedenkwaardige regenrace van 2024 staat hij op drie overwinningen op Braziliaanse bodem.

Autódromo José Carlos Pace / Interlagos

Het Autódromo José Carlos Pace – in de volksmond beter bekend als Interlagos – is een lekker rijderscircuit. Het circuit is 4,309 kilometer lang, wordt tegen de klok in verreden en heeft best aanzienlijke hoogteverschillen. Daarnaast ligt er op verschillende plekken langs de baan geen grote lap asfalt, maar gras.

Het gevecht begint direct bij de iconische Senna S (Bocht 1 en 2), een stijle afdaling die overgaat in de snelle Curva do Sol. Na de klim via de technischer midden-sector (met verraderlijke bochten zoals Bico de Pato en Mergulho) volgt de linkerknik Junção, waarna de auto's vol gas de heuvel op snellen richting start/finish.

De combinatie van de smalle en technische secties naast de rechte stukken en het beruchte, onvoorspelbare microklimaat van São Paulo (waarbij tropische stortbuien vanuit het niets het veld compleet door elkaar kunnen schudden) maakt Interlagos elk jaar weer een reden om er eens lekker voor te gaan zitten op zondagavond.

GP van Brazilië 2026: nieuwsupdate

Weersvoorspelling Interlagos: krijgen we een regenrace?

Het Braziliaanse klimaat belooft weer onvoorspelbaar te worden dit weekend in São Paulo. De teams en coureurs moeten zich opmaken voor een typisch wisselvallig Braziliaans weekend waarbij niet alleen regen en droog weer elkaar afwisselen, maar ook warme en koude omstandigheden.

Zaterdag - VT3 en Kwalificatie

De zaterdag begint warm en gedeeltelijk bewolkt, maar het weer kan in de loop van de middag omslaan. De luchttemperatuur klimt van een minimum van 15°C op naar een warme 27°C tot 27,5°C. De baantemperatuur kan pieken rond de 40°C (en zelfs nog hoger als de zon doorbreekt). Er waait een lichte tot matige wind met uitschieters tot 25 km/u, maar er is kans op windstoten tot wel 50 km/u. Daar kunnen de F1-rijders heel veel last van gaan hebben.

De kans op neerslag ligt op 50 procent. De grootste dreiging voor forse regenval geldt vanaf 14:00 uur lokaal en kan aanhouden tot in de avond. Laat maar vallen hoor!

Zondag - Race

Na de mogelijke buien van zaterdag passeert een koufront, wat zorgt voor aanzienlijk koeler en onstuimig raceweer op zondag. De temperatuur komt niet hoger uit dan een bescheiden 19°C (met een minimum van 13°C). Er hangt zware bewolking waardoor de baantemperatuur niet boven de 30°C uit gaat komen. Geen koeling, maar koude banden problemen zijn dus aanstaande. Er staat weer een matige wind van gemiddeld 15 km/u met windstoten tot 40 km/u.

En de regen? Die kan er zeker komen! Er is een 40 procent kans op zware regenval en onweersbuien tijdens de racedag. Laten we hopen dat er precies genoeg regen is dat de onweer meevalt zodat er wel gewoon geracet kan worden.

Wordt Mercedes kampioen in Brazilië?

Het is ongeveer net zo zeker dat Mercedes dit weekend kampioen wordt als dat het vorige week was dat Antonelli de titel zou binnenhalen. Mercedes staat nu 126 punten voor op nummer 2 Ferrari. Red Bull en de overige teams maken al geen kans meer om de constructeurstitel. En Ferrari eigenlijk ook zo goed als niet meer. Als Mercedes dit weekend 3 punten of meer scoort, is het kampioen.

Na de GP van Brazilië zijn er - als het goed is - nog drie races te rijden. Met twee auto's per team kunnen de teams na dit weekend nog maximaal 86 punten scoren. Omdat Mercedes veel meer overwinningen heeft dan Ferrari is het bij een gelijke puntenaantal kampioen. Daardoor mag Mercedes in Brazilië 40 punten minder scoren dan Ferrari en dan is het kampioen. Met een maximaal aantal van 43 punten dat je kunt per weekend heeft Mercedes dus maar drie punten nodig. Appeltje eitje, toch?

Positie Team Punten 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull Racing 382 4 McLaren 365 5 Racing Bulls 108 6 Alpine 69 7 Haas F1 Team 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Stand coureurskampioenschap

Wonder boven wonder is Max Verstappen nog opgeklommen naar P2. Wie had dat gedacht aan het begin van dit seizoen? Niet dat het de Nederlander iets kan schelen. Hij kijkt alleen naar het teamkampioenschap. Voor de rijdersuitslag krijg je niet meer geld of windtunneltijd, maar bij de teams wel. Hoe hoger je eindigt, hoe groter het deel van de prijzenpot die je gestort krijgt. Daar staat tegenover dat de teams die het slechtst presteren de meeste windtunneltijd krijgen.

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 380 2 Verstappen Red Bull Racing 261 3 Hamilton Ferrari 259 4 Russell Red Bull Racing 250 5 Leclerc Ferrari 245 6 Norris McLaren 221 7 Piastri McLaren 144 8 Hadjar Red Bull Racing 107 9 Lawson Racing Bulls 83 10 Gasly Alpine 42 11 Lindblad Racing Bulls 38 12 Colapinto Alpine 27 13 Bearman Haas F1 Team 23 14 Bortoleto Audi 14 15 Hülkenberg Audi 13 16 Ocon Haas F1 Team 7 17 Alonso Aston Martin 7 18 Sainz Williams 7 19 Albon Williams 5 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Hirakawa Haas F1 Team 1 22 Stroll Aston Martin 0 23 Bottas Cadillac 0 24 Pérez Cadillac 0

Hoe kan ik de F1 dit weekend kijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd (tenminste, als er wat noemenswaardigs gebeurt). Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker illegaal streamen!