Officieel: Kimi Antonelli is Formule 1-wereldkampioen!

Italië heeft er eindelijk een F1-kampioen bij. Na Nino Farina en Alberto Ascari moesten de Italianen maar liefst 73 jaar wachten op een volgende landgenoot die het rijderskampioen wint. Nu lukt het de 20-jarige Andrea Kimi Antonelli uit Bologna in zijn tweede F1-jaar en is de jongste F1-kampioen ooit. Belissimo!

Drama bij de start dankzij Ferrari

Antonelli haalde zijn wereldtitel binnen tijdens de Grand Prix van Mexico 2026. Na ongewoon veel ruis tijdens het hele weekend mocht Lewis Hamilton vanaf P1 beginnen. Die raakt ie in de eerste ronde kwijt. Notabene teamgenoot Leclerc zet Hamilton onder druk. Hamilton wil zijn teammaat afknijpen, maar werkt zichzelf en zijn teamgenoot daarmee van de baan. Leclerc snijdt hierna de bocht af. Hamilton komt terug op de baan en wordt direct ingehaald door Max Verstappen.

Als Leclerc nu de plek terug moet geven voor het verlaten van de baan en er een voordeel uithalen, moet hij zowel Verstappen als Hamilton. Hoewel Leclerc van de baan werd geduwd door z’n maatje, is het de vraag of hij überhaupt de bocht zou halen omdat hij zo diep in remt. Het is een lastige kwestie waardoor de stewards er 13 ronden over doen om met een oordeel te komen, maar de beslissing is: 5-secondenstraf.

Verstappen naar de leiding

Na de enerverende openingsronde is het moeilijk om de oogjes open te houden. De coureurs willen niet te lang te dicht achter hun voorganger rijden vanwege de vieze lucht die door de hoogte van het circuit weer eens een rol van betekenis speelt. Max Verstappen houdt bijvoorbeeld het gat naar raceleider Leclerc steevast op 4,5 tot 5 seconden. Hij hoeft natuurlijk ook niet aan te vallen omdat Leclerc een straf heeft. Na de pitstops is de orde hersteld en rijdt Verstappen vooraan omdat Leclerc zijn straf moet inlossen. De Monegask komt wel voor zijn gefrustreerde Ferrari-teammaat Hamilton terug op de baan.

Wielophanging breekt af

Dat Valtteri Bottas in zijn Cadillac nog voor wat actie vooraan zou zorgen, stond niet op mijn F1-bingokaart. Bottas crasht zijn Amerikaanse F1-auto op spectaculaire wijze: de ophanging van zijn linkervoorwiel breekt compleet af bij het remmen bij 300+ km/u voor bocht 1. Gelukkig kan Bottas ongedeerd van het ongeluk weglopen.

De crashende Cadillac zorgt voor een safety car. Dit gebeurt allemaal precies één ronde nadat Antonelli de leiding in de race heeft afgegeven aan Verstappen door een pitstop te maken. Dikke pech voor de jonge kampioen.

De herstart

Max Verstappen ziet zijn voorsprong slinken en moet de staande start vanaf de eerste plaats aanvangen. Gezien zijn moeilijk startende Red Bull en de gigantische run naar bocht 1 is dat een hele opgave. Wanneer de lampen doven, heeft Verstappen een prima start. Een beweegt heftig heen en weer op het rechte stuk en weet daarmee zijn competitie achter zich te houden. Hamilton komt in bocht 1 heel dichtbij een inhaalactie op Verstappen voor de raceleiding. De twee auto’s raken elkaar aan richting bocht 2, maar dan moet Hamilton eieren voor zijn geld kiezen omdat Verstappen hem vakkundig de pas afsnijdt.

Krijgen we dan weer een aflevering van Verstappen vs Hamilton? Dankzij Piastri en Lindblad krijgen we wel een nieuwe herstart. De twee gunnen elkaar niet de ruimte die Hamilton en Verstappen elkaar wel geven in bocht 2. Daardoor haakt het linkerachterwiel van Lindblad in bij het rechtervoorwiel van de McLaren en gaat airborn. Racing Bulls geeft je blijkbaar ook vleugels.

Nog een herstart

Verstappens voorsprong wordt dus weer gereduceerd. Bij het zwaaien van de groene vlag houdt Verstappen wederom de leiding. Hamilton kan simpelweg niet dichtbij genoeg komen om een aanval in te zetten. De zevenvoudig wereldkampioen weet in de ronden erna wel aan te haken, maar het verschil blijft te groot om een divebomb te plaatsen. Leclerc en Norris hebben wel een titanengevecht, maar dat gaat om de irrelevante vierde plaats.

Tot aan het vallen van de finishvlag blijft Hamilton jagen op de winst, maar tevergeefs. Verstappen moest er hard voor werken, maar het loont: Verstappen wint de Grand Prix van Mexico 2026! Antonelli finisht als derde en is de wereldkampioen. Zijn eerste reactie: een groot huilbui. Het zij je vergeven, jochie.

Prachtig podium

Het is absoluut een onvergetelijke raceweekend geweest, deze GP van Mexico-Stad. Uw reporter heeft genoten. Het begon al met de aanloop vol controverse dankzij Ocon en Haas, Lawson en Verstappen. Hierna kwam de Ferrari-oorlog, de heftige crash van Bottas en nog een gevechtje tussen Verstappen en Hamilton, de vliegende VCARB van Lindblad.

Maar de race gaat pas echt de geschiedenisboeken in door de kroning van Kimi Antonelli. Hij had zijn kampioenschapspodium niet met twee betere namen kunnen delen: Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee F1-legendes tillen hun jonge tegenstrever nog even op de schouders. Hier staan 189 raceoverwinningen op het Mexicaanse podium, maar vooral 12 wereldkampioenschappen voor Formule 1-coureurs. Zeven van Hamilton, vier van Verstappen en nu ook de eerste van Antonelli.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad 2026

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