Wat als alle grote namen uit de F1 stappen?

Het silly season in de Formule 1 is alweer afgetrapt, alleen niet door een coureur of teambaas. De stem die tegen Max Verstappen praat tijdens het rijden, GP Lambiase, vertrekt na 2027 naar McLaren . En dit is nog maar het begin van de grote wisseltruc.

Er zijn namelijk veel F1-coureurs die ofwel op zoek zijn naar een ander stoeltje, ofwel moeten vrezen voor hun stoeltjes, ofwel richting het einde van hun F1-loopbaan schuren. In dit artikel kijken we naar de mogelijke stoelendans die zich in de F1 kan ontvouwen.

Einde contract

Als we de contractinformatie van alle huidige F1-coureurs opduiken, valt op dat een groot aantal stuurlui een overeenkomst heeft voor ‘meerdere jaren’. Het is daardoor niet duidelijk wanneer het contract loopt. Los daarvan zijn er genoeg rijders die aan het einde van dit seizoen wel zonder contract zitten. Dit zijn Antonelli, Hadjar, Ocon, Pérez, Bottas, Hamilton, Alonso, Colapinto, Bearman, Lindblad en Lawson.

Alleen bij Antonelli durf ik wel te stellen dat de werkgever er alles aan gaat doen om de coureur aan te houden. Je kunt hetzelfde verwachten bij Ocon, Pérez en Bottas, maar wel in mindere mate. De overige coureurs maken kans op promotie of degradatie.

Bij de Red Bull-rijders (Hadjar, Lindblad en Lawson) werkt dat verschillende kanten op. Als Lindblad zich zo blijft ontwikkelen, kan hij prima naar de hoofdmacht. Als Verstappens teamgenoot moet Hadjar altijd vrezen voor zijn plek. En voor Lawson geldt dat volgende Red Bull-talent, de F2-coureur Nikola Tsolov, staat te trappelen om in de F1 te stappen.

Franco Colapinto zit in hetzelfde schuitje als Lawson. De Argentijnse coureur is geliefd bij de fans, maar presteert voorlopig niet erg denderend. Intussen heeft het Ierse racetalent zich aangesloten bij de jeugdopleiding van Alpine. De grillige coureur kan vast vertrouwen op interesse van Alpine-teambaas Briatore wat de druk op Colapinto alleen maar vergroot.

Dan hebben we nog Oliver Bearman. De Britse Haas-coureur wordt door Ferrari klaargestoomd voor de hoofdmacht, maar daar is nu nog geen plek. Nog niet…

F1-pensioen

Het aflopende contract van Bearman brengt ons bij de F1-veteranen die er zomaar een eind aan kunnen breien na dit seizoen. Te beginnen met Lewis Hamilton, want die bepaalt in wezen samen met Ferrari de toekomst van Bearman. De zevenvoudig wereldkampioen is inmiddels 41 jaar oud en is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ferrari. Leclerc de vernieling in rijden lukt nog niet en afhankelijk van het resultaat is Hamilton heel blij of heel ontevreden over de huidige regels. Kortom, is het na 2026 mooi geweest voor Hamilton? Of neemt Ferrari dat besluit voor hem om ruimte te maken voor Bearman? Het is geen ondenkbare gedachte.

Nog ouder is een oud-teamgenoot van Hamilton, Fernando Alonso met zijn 44 lentes. De Spanjaard heeft niets meer te bewijzen in de F1. Hij wilde graag vriendje Stroll een handje helpen en zal stiekem ook wel hebben uitgekeken naar de vele miljoenen die er door de Canadese zakenman worden uitgegeven. Niet in de laatste plaats de miljoenen die op de bankrekening van Alonso terechtkomen. Helaas heeft het vijfjarenplan nog niet mogen baten en rijdt Aston Martin roemloos achteraan in een rammelhok. Dit is Alonso onwaardig, toch? Ga maar lekker met Max Verstappen in de GT’s en Hypercars rijden joh.

Dat brengt ons bij de Nederlandse hoofdpersoon in de huidige Formule 1: Max Verstappen. nog altijd wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst in de raceklasse. Ja, hij heeft een contract tot 2028 bij het team, maar volgens de geruchten is er een clausule in het contract waardoor Verstappen eerder kan opstappen.

Kan F1 zonder Hamilton, Alonso en Verstappen?

Er kan geen twijfel over bestaan: de Formule 1 krijgt een enorme knauw als de coureurs die samen dertien kampioenschappen wonnen tegelijkertijd de sport verlaten. Zeker in Spanje en Nederland zullen de kijkcijfers als een baksteen vallen. Van de andere kant: het biedt ook weer kansen voor andere namen om te stralen. De generatie Norris-Russell-Albon worden de routiniers terwijl er ook ruimte is voor broekies om de duik in het diepe te wagen.

Het is nu eenmaal zo dat de Formule 1 af en toe een grote coureurswissel nodig heeft. Ever change a winning team noemen ze dat in het voetbal. Nieuwe namen levert de sport juist weer nieuwe verhaallijnen en aanstaande sterren op. De eerdergenoemde Alex Dunne wordt bijvoorbeeld een enorm veelbesproken persoon wanneer hij in de F1 komt. Zijn rijstijl omschrijft zich het beste als Maldonado-esque met acties waar zelf Max Verstappen van zou zeggen ‘gaat dat niet een beetje te ver?’.

En zo zijn er nog wat namen die een zitje in de F1 verdienen: Drugovich, Fornaroli, Iwasa, Miyata, Slater, Boschung. Helaas zal de grote opschudding te laat komen voor de Nederlander Richard Verschoor en te vroeg voor racers als Gademan, Van Hoepen en Rocco Coronel.

Conclusie

Ja, de Formule 1 wordt - zeker in Nederland - compleet anders als Verstappen én Alonso én Hamilton zouden stoppen na 2026. Het zou het einde van een tijdperk zijn, om er nog maar een cliché in te gooien. Maar dat is juist hoe het werkt. Er moet ruimte zijn voor vers bloed om te stijgen naar de hoogste die Hamilton, Verstappen en Alonso hebben bereikt.