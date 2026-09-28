F1-hooligans bedreigen carrière van deze coureur

Met zulke fans heb je geen vijanden meer nodig.

Franco Colapinto heeft een contract voor 2027, maar bij Alpine zal het enthousiasme over de afgelopen dagen niet groot zijn. De Argentijn kegelde in Bakoe zijn teamgenoot Pierre Gasly en Lando Norris uit de race. Daarna kreeg Alpine opnieuw te maken met online haat rond zijn aanhang. Dus wordt inmiddels geopperd dat het team zich moet afvragen of het nog wel met Colapinto verder wil. Lekker dan...

Norris krijgt de volle laag

Maar wat gebeurde er nou ook alweer? Bij de herstart na de safetycar verremde Colapinto zich in de eerste bocht. Hij raakte Gasly, die vervolgens tegen de McLaren van Norris botste. Alle drie vielen uit. Colapinto nam de schuld op zich en bood zijn excuses aan, maar Norris was woedend. Volgens hem verdienen coureurs die zo’n ongeluk veroorzaken minstens één race schorsing.

Die uitspraak leverde Norris een stroom vijandige berichten op sociale media op, grotendeels afkomstig van Argentijnse accounts. Zelfs de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken mengde zich in de discussie. Hij haalde een eerder ongeluk van Norris met Oscar Piastri aan om diens kritiek op Colapinto ter discussie te stellen.

Het gebeurde al eerder

Norris is niet de eerste die na een incident met Colapinto de woede van een deel van diens aanhang over zich heen krijgt. Gasly vertelde vlak voor de race in Bakoe dat ook hij en zijn familie online werden aangevallen, nadat hij Colapinto tijdens de Grand Prix van Spanje korte tijd achter zich had gehouden. Flavio Briatore dreigde daarop de interviews van Colapinto met Argentijnse media stop te zetten.

Ook wedstrijdcommissarissen kregen het te verduren na een straf voor Colapinto in Zandvoort. Vorig jaar ontving Jack Doohan ernstige doodsbedreigingen toen zijn plek bij Alpine ter discussie stond. Colapinto nam die plek later over. Colapinto heeft zich zelf herhaaldelijk tegen de aanvallen uitgesproken.

Alpine reageert opnieuw

Na Bakoe vond Alpine het opnieuw nodig om een verklaring te publiceren. Het team veroordeelt de haat richting coureurs, journalisten en anderen in de Formule 1. Volgens Alpine komt dit inmiddels te vaak voor. Het team benadrukt dat de oproep geldt voor alle fans, ongeacht wie ze steunen.

Briatore wil daarnaast bekijken of Alpine nog maatregelen neemt na Colapinto’s fout op de baan. Over een vertrek vanwege het gedrag van zijn fans heeft Alpine niets gezegd. De suggestie om om die reden afscheid van hem te nemen, komt uit een opiniestuk. Colapinto ligt dus niet aantoonbaar op straat, maar de combinatie van een dure crash en de zoveelste online rel maakt zijn positie er ook niet comfortabeler op.

Met zulke fans heb je inderdaad geen vijanden meer nodig...

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