Paaldanseressen gebruiken Verstappen en co als machtsmiddel

De tijd van schaars geklede vrouwen in combinatie met Formule 1 is voorbij. Tenminste, dat dacht ik. Komend weekend zijn er ‘’exotische danseressen’’ die gebruikmaken van het F1-raceweekend in Montreal, de GP van Canada 2026. Wat je moet weten: de showgirls zijn boos.

Zo boos zelfs dat ze gaan staken op 23 mei, de vooravond van de GP van Canada 2026. Da's wellicht extra slecht nieuws voor één F1-coureur. Op Reuters lezen we over een staking van het Canadese Sex Work Autonomous Committee. De vereniging doet een oproep aan stripclubeigenaren en diens toezichthouders. De danseressen zien niets van de extra winst die wordt gedraaid tijdens het GP-weekend én worden amper beschermd door de werkgevers.

De SWAC ziet de GP van Canada daarom als het perfecte weekend om het uitkleedwerk neer te leggen. "De clubs zijn dan op hun drukst, waardoor het de meest lucratieve periode van het jaar is voor onze baas. Dit is onze kans om die inkomsten te bedreigen en hen te raken wanneer het het meest pijn doet. Gedurende deze tijd, hoewel het management meer geld verdient, moeten de danseressen een hele reeks nieuwe regels, hogere barprijzen, overboekingen en over het algemeen slechtere arbeidsomstandigheden accepteren."

Daar moet wat aan gebeuren, vindt de belangenorganisatie. Het is niet bekend of de erotisch danseressen ook bij het GP-weekend aanwezig zijn voor wat meer bekijks. Als ze echt aandacht willen voor deze zaak…

Tot zover het eenmalige uitstapje van auto- naar stripblog!