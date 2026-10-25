F1 verandert in 3D-schaken tijdens de GP van VS 2026: wie wint op COTA?

De eerste kans die Antonelli heeft op zijn eerste F1-titel is een feit. Vandaag in Austin, Texas ging de 20-jarige Italiaan op de eindoverwinning in 2026.

Na de start en eerste rommelige ronde ontvouwt zich een tactisch steekspel tussen Mercedes, Red Bull en Ferrari. De belangrijkste pionnen per team van dit schaakspel: Antonelli, Verstappen en Leclerc. De leidende Mercedes heeft duidelijk genoeg snelheid om de Red Bull en Ferrari van zich af te houden. Dus wat bedenken de twee tegenstanders? We komen vroeg naar binnen en gaan voor een tweestopstrategie: twee keer zachte banden en een keer medium. Antonelli rijdt juist wat langer door en doet maar één pitstop, van softs naar hards.

Verstappen vs Leclerc vs Antonelli

Hoe ontvouwt het zich dan? Verstappen lijkt in eerste instantie goede kaarten te hebben voor de overwinning, maar richting het einde van zijn tweede stint (halverwege de race) heeft hij een probleem met het afremmen op de motor. De coureur noemt zijn RB22 “onbestuurbaar’’ en hij heeft geen idee hoe hij het moet oplossen. Dat laatste hoor je Verstappen zelden zeggen. Zijn kansen zien er ineens een stuk minder goed uit. Antonelli heeft op dat moment weinig moeite om Leclerc in te halen en terug aan de leiding te komen.

Na zijn laatste geplande bandenwissel vindt Verstappen wel weer wat snelheid, maar het is niet genoeg om de leidende positie van Antonelli aan te vallen. Dat komt mede doordat hij rondenlang vast zit achter Lando Norris. Wanneer Leclerc achter hem is aangesloten, schiet Verstappen naar P2 met een lekkere inremactie in de eerste bocht. Een ronde later gaat ook Leclerc voorbij aan Norris. Leclerc heeft alleen nog hards als verse banden waardoor zijn opmars na zijn tweede pitstop niet hard genoeg gaat. Antonelli wint daarom overtuigend de GP van de Verenigde Staten 2026.

Is Kimi Antonelli al wereldkampioen?

Lang verhaal kort: nee. Antonelli wint wel de race en Russell maakt het nog even spannend door een vijfsecondenstraf te krijgen, maar hij finisht als achtste waardoor het ‘gevecht’ wordt uitgesteld naar de volgende race: de GP van Mexico van volgende week.

Na die race moet Antonelli 100 punten voorsprong hebben om niet meer ingehaald te kunnen worden en kampioen te worden. Alleen Russell en Hamilton kunnen Antonelli nog van de titel houden - het gat tussen Verstappen en Antonelli is al te groot. Russell staat 123 punten achter Antonelli, Hamilton 124. Een van de beide coureurs moet dus de GP van Mexico winnen en Antonelli mag niet meer dan 1 punt halen mocht de Italiaanse Mercedes-coureur niet in Mexico kampioen worden. Of andersom geredeneerd: als Antonelli in de top negen eindigt in Mexico, is hij alsnog de jongste F1-kampioen ooit. De champagne kan alvast koud gezet worden en de capsule en muselet kunnen ook al worden verwijderd in huize Antonelli. Forza Kimi!

Uitslag GP van de Verenigde Staten 2026

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