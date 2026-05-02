Dit heb je gemist op dag 1 van de GP van Miami 2026

Gisteravond Nederlandse tijd maakte de Formule 1 zijn terugkeer naar het asfalt in Miami. Na een extra lange training en sprintkwalificatie laat Max Verstappen van zich horen. En kijk aan: de Nederlandse F1-coureur is zowaar positief gestemd!

Verstappen eindigde de oefensessie als tweede en pakte P5 bij de sprintkwali. Geen resultaten waar de gretige Verstappen van een paar jaar terug de slingers voor zou ophangen, maar nu is het humeur van de ex-wereldkampioen toch erg rooskleurig. Hij zegt over zijn verbeterde F1-auto (inclusief Macarena-vleugel): ‘’Het voelt meer als één geheel. Natuurlijk zijn er nog zaken waar we aan werken, maar het is een positieve stap voor ons. Tijdens de laatste races waren we een seconde te langzaam en nu hebben we het gat ongeveer gehalveerd, dus dat is positief.’’

Vervolgens licht Verstappen uit waar het nog beter moet voor Red Bull: ‘’We waren nog wel zwak in de eerste sector met voornamelijk hogesnelheidsbochten, dus we weten dat we daar aan moeten werken, maar de rest hadden we beter voor elkaar, dus daar ben ik blij mee. Het lijkt er in ieder geval op dat we het middenveld achter ons hebben gelaten. Het is nog niet waar we willen zijn, maar ik heb meer vertrouwen in de auto en daardoor kan ik er meer rondetijd uit persen”

Vanavond begint Verstappen dus de sprintrace als vijfde, een heel eind achter de McLarens. Norris pakte pole-position voor ploeggenoot Piastri in eveneens een flink verbeterde auto. Vlak echter de Mercs en Ferrari’s nog niet uit, want in raceomstandigheden kunnen de auto’s toch weer net wat sneller of trager zijn.

Historisch dieptepunt voor Aston Martin

Daar waar Max Verstappen blij is met de auto kunnen Lance Stroll en Fernando Alonso niet hetzelfde zeggen over hun AMR26. De hork van een auto met vibrerende Honda-motor start vanavond weer helemaal achteraan, zelfs achter de Cadillacs. Wat nog veel pijnlijker is, is de snelste tijd van Aston Martin in de sprintkwalificatie.

Nadat Lance Stroll zich bij zijn eerste aanzet verremde in de op-een-na-laatste bocht kwam hij naar binnen, stapte uit de auto en vond het wel welletjes. Geen tijd op de borden dus voor het zoontje van de baas. Alonso kwam wel op de einduitslag, maar zal daar niet trots op zijn. De Spanjaard kwam niet verder dan een rondetijd van 1:41,311. Da’s bijna tien seconden trager dan Bottas op P20 en 12,6 seconden langzamer dan Norris op P1.

Wat is dan het historische dieptepunt? Daarvoor kijken we bij de opleidingsklasse Formule 2. Daarbij was Cian Shields de traagste coureur. Zijn rondje over het circuit in Miami? Een 1:41,157. Sneller dus dan de F1-auto van Aston Martin! Om het nog even te nuanceren: in de vrije training reden Stroll en Alonso wel F1-tijden (1:32,593 en 1:32,959).

Lawson genaaid door wedstrijdleiding

Tot slot is er nog de Albon-Lawson-saga. Na het eerste deel van de sprintkwalificatie vielen Stroll, Alonso, Bottas, Pérez, Ocon en Lawson uit. Tijdens het tweede deel krijgt Lawson echter te horen dat hij wellicht alsnog door mag naar dit deel van de kwalificatie. Alexander Albon zou in zijn snelste ronde buiten de baan zijn geweest en daardoor achter Lawson vallen op de 19e plek.

De VCARB-coureur rent daarom terug naar zijn auto, kleedt zich weer aan en neemt plaats. Het enige wat nog op zich laat wachten, is de bevestiging van de wedstrijdleiding. Omdat het kwalificatiedeel wat korter duurt, moeten de stewards snel handelen. Dat doen ze niet snel genoeg: Albon rijdt gewoon in SQ2 en Lawson ligt uit de kwalificatie.

Uren na de sessie blijkt dat Albon inderdaad buiten de baan is geweest en een voordeeltje heeft gehaald bij zijn snelste ronde in SQ1. Daarom worden al zijn tijden uit SQ2 verwijderd en wordt de Williams teruggezet naar P19. En Lawson? Die krijgt geen kans om zich naar een plek richting SQ3 te knokken. De Racing Bulls-rijder wordt enkel gepromoveerd naar P16.

Logischerwijs is Lawson niet te spreken over de F1-scheidsrechters: ‘’Eerlijk gezegd kan ik niet begrijpen hoe dit mogelijk is, maar zover wij weten ging hij letterlijk over de track limits heen en is hij vervolgens doorgegaan naar Q2.

Hoe laat begint de GP Miami 2026?

Zaterdag 2 mei

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie (voor de hoofdrace, uiteraard): 22:00 - 23:00

Zondag 3 mei