Weet u nog dat de Formule 1 zonodig de hele sport op de kop moest gooien zodat er weer een keertje ingehaald zou kunnen worden? Ja, dat idee gooien we nu helemaal overboord voor de aankomende Grand Prix in Monaco.

Hebben de teams eindelijk een beetje door hoe ze met de aangepaste auto's een beetje fatsoenlijk kunnen racen en daarmee het interessant te houden voor ons, de kijkers, maakt de FIA de aankomende race op voorbaat al retezaai.

Inhalen is passé

Een van de belangrijkste dingen die op de Formule 1-bolides zitten is namelijk de active aero. U weet wel, de mogelijkheid om de aerodynamica aan te passen voor de rechte en de niet zo rechte stukken. Het idee hiervan is dat er makkelijker ingehaald kan worden op die rechte stukken, want de auto's kunnen dan een hogere snelheid halen door de lagere downforce die ze uit de aerodynamica halen.

Maar dat hele idee kan voor Monaco de deur uit, want uit veiligheidsoverwegingen (en allerlei tekortkomingen op de regels die de instantie zelf verzonnen heeft) heeft de FIA besloten dat de 'Straight Mode' op het iconische stratencircuit niet gebruikt mag worden. Geen hogere snelheden op de ietwat rechtere stukken en dus nog minder inhaalmogelijkheden die toch al bijna niet op het krappe circuit te vinden zijn.

Een grote optocht

Waar dat op uitdraait? Als niemand crasht, het niet gaat regenen en Ferrari niet besluit plan Z te gaan gebruiken, wordt het een optocht. Een treintje auto's die na de eerste bocht onveranderd op dezelfde posities blijven rijden. Kortom: de eerste 30 seconden kijken en dan heb je de eindstand al. En dat terwijl we juist zo hadden gehoopt dat er met de kleinere auto's misschien, heel misschien, weer een keer een inhaalactie op Monaco mogelijk zou zijn...