F1-kalender 2027 gelekt: dit verandert er
Het is vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk welke races op de F1-kalender worden verreden en waar dan precies. Toch kijkt de FOM alvast vooruit naar volgend jaar, zo blijkt uit uitgelekte stukken.
De informatie is opgedoken voor de website PlanetF1. Volgens dit medium maakt de F1 ergens deze week de kalender officieel. Een eerder lek van The Race liet wat andere datums zien. Nu we dichter bij het moment van de lancering komen, verwacht ik dat het onderstaande lijstje dichter bij de waarheid zit dan de eerdere informatie.
Dit valt op aan de F1-kalender 2027
De Formule 1 neemt aan dat het conflict in het Midden-Oosten tegen het begin van volgend jaar wel voorbij zal zijn. De wintertests en eerste GP staan gepland in Bahrein terwijl de seizoensopener dit jaar in Australië was. Ook de races in Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi moeten gewoon doorgang vinden. De F1 lijkt wel wat extra tijd in te koppen. De zomerstop (tussen de GP van Hongarije en Spanje) duurt niet drie, maar vier weken. Daar kunnen eventueel nog twee races in worden gepland mochten de twee eerste races geen doorgang vinden.
Ook zien we de terugkeer van de races in Portugal en Turkije en missen natuurlijk, met pijn in ons hart, weer voor het eerst de GP van Nederland. De Belgische GP wordt nog een jaar verreden alvorens de race in Spa om het jaar ruilt met de GP van Barcelona-Catalonië. Tevens zijn er weer twee races die op zaterdag worden verreden: de GP van Las Vegas en Azerbeidzjan.
Ronde
Grand Prix
Datum
1
GP van Bahrein
14 maart
2
GP van Saoedi-Arabië
21 maart
3
GP van Australië
4 april
4
GP van China
11 april
5
GP van Japan
25 april
6
GP van Miami
9 mei
7
GP van Canada
23 mei
8
GP van Monaco
6 juni
9
GP van Portugal
13 juni
10
GP van Oostenrijk
27 juni
11
GP van Groot-Brittannië
4 juli
12
GP van België
18 juli
13
GP van Hongarije
25 juli
14
GP van Spanje
29 augustus
15
GP van Italië
5 september
16
GP van Turkije
19 september
17
GP van Azerbeidzjan
Zaterdag 25 september
18
GP van Singapore
10 oktober
19
GP van Verenigde Staten
24 oktober
20
GP van Mexico-Stad
31 oktober
21
GP van São Paulo
7 november
22
GP van Las Vegas
Zaterdag 20 november
23
GP van Qatar
28 november
24
GP van Abu Dhabi
5 december
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