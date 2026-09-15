F1-kalender 2027 gelekt: dit verandert er

Het is vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk welke races op de F1-kalender worden verreden en waar dan precies. Toch kijkt de FOM alvast vooruit naar volgend jaar, zo blijkt uit uitgelekte stukken.

De informatie is opgedoken voor de website PlanetF1 . Volgens dit medium maakt de F1 ergens deze week de kalender officieel. Een eerder lek van The Race liet wat andere datums zien. Nu we dichter bij het moment van de lancering komen, verwacht ik dat het onderstaande lijstje dichter bij de waarheid zit dan de eerdere informatie.

Dit valt op aan de F1-kalender 2027

De Formule 1 neemt aan dat het conflict in het Midden-Oosten tegen het begin van volgend jaar wel voorbij zal zijn. De wintertests en eerste GP staan gepland in Bahrein terwijl de seizoensopener dit jaar in Australië was. Ook de races in Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi moeten gewoon doorgang vinden. De F1 lijkt wel wat extra tijd in te koppen. De zomerstop (tussen de GP van Hongarije en Spanje) duurt niet drie, maar vier weken. Daar kunnen eventueel nog twee races in worden gepland mochten de twee eerste races geen doorgang vinden.

Ook zien we de terugkeer van de races in Portugal en Turkije en missen natuurlijk, met pijn in ons hart, weer voor het eerst de GP van Nederland. De Belgische GP wordt nog een jaar verreden alvorens de race in Spa om het jaar ruilt met de GP van Barcelona-Catalonië. Tevens zijn er weer twee races die op zaterdag worden verreden: de GP van Las Vegas en Azerbeidzjan.

Ronde Grand Prix Datum 1 GP van Bahrein 14 maart 2 GP van Saoedi-Arabië 21 maart 3 GP van Australië 4 april 4 GP van China 11 april 5 GP van Japan 25 april 6 GP van Miami 9 mei 7 GP van Canada 23 mei 8 GP van Monaco 6 juni 9 GP van Portugal 13 juni 10 GP van Oostenrijk 27 juni 11 GP van Groot-Brittannië 4 juli 12 GP van België 18 juli 13 GP van Hongarije 25 juli 14 GP van Spanje 29 augustus 15 GP van Italië 5 september 16 GP van Turkije 19 september 17 GP van Azerbeidzjan Zaterdag 25 september 18 GP van Singapore 10 oktober 19 GP van Verenigde Staten 24 oktober 20 GP van Mexico-Stad 31 oktober 21 GP van São Paulo 7 november 22 GP van Las Vegas Zaterdag 20 november 23 GP van Qatar 28 november 24 GP van Abu Dhabi 5 december