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Dit zijn de data

F1-kalender 2027 gelekt: dit verandert er

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Redacteur Autoblog
F1/Noord-Brabant en de rest van de wereld Correspondent
F1-kalender 2027: dit verandert er

Het is vandaag nog steeds niet helemaal duidelijk welke races op de F1-kalender worden verreden en waar dan precies. Toch kijkt de FOM alvast vooruit naar volgend jaar, zo blijkt uit uitgelekte stukken. 

De informatie is opgedoken voor de website PlanetF1. Volgens dit medium maakt de F1 ergens deze week de kalender officieel. Een eerder lek van The Race liet wat andere datums zien. Nu we dichter bij het moment van de lancering komen, verwacht ik dat het onderstaande lijstje dichter bij de waarheid zit dan de eerdere informatie. 

Dit valt op aan de F1-kalender 2027

De Formule 1 neemt aan dat het conflict in het Midden-Oosten tegen het begin van volgend jaar wel voorbij zal zijn. De wintertests en eerste GP staan gepland in Bahrein terwijl de seizoensopener dit jaar in Australië was. Ook de races in Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi moeten gewoon doorgang vinden. De F1 lijkt wel wat extra tijd in te koppen. De zomerstop (tussen de GP van Hongarije en Spanje) duurt niet drie, maar vier weken. Daar kunnen eventueel nog twee races in worden gepland mochten de twee eerste races geen doorgang vinden. 

Ook zien we de terugkeer van de races in Portugal en Turkije en missen natuurlijk, met pijn in ons hart, weer voor het eerst de GP van Nederland. De Belgische GP wordt nog een jaar verreden alvorens de race in Spa om het jaar ruilt met de GP van Barcelona-Catalonië. Tevens zijn er weer twee races die op zaterdag worden verreden: de GP van Las Vegas en Azerbeidzjan. 

Ronde

Grand Prix

Datum

1

GP van Bahrein

14 maart

2

GP van Saoedi-Arabië

21 maart

3

GP van Australië

4 april

4

GP van China

11 april

5

GP van Japan

25 april

6

GP van Miami

9 mei

7

GP van Canada

23 mei

8

GP van Monaco

6 juni

9

GP van Portugal

13 juni

10

GP van Oostenrijk

27 juni

11

GP van Groot-Brittannië

4 juli

12

GP van België

18 juli

13

GP van Hongarije

25 juli

14

GP van Spanje

29 augustus

15

GP van Italië

5 september

16

GP van Turkije

19 september

17

GP van Azerbeidzjan

Zaterdag 25 september

18

GP van Singapore

10 oktober

19

GP van Verenigde Staten

24 oktober

20

GP van Mexico-Stad

31 oktober

21

GP van São Paulo

7 november

22

GP van Las Vegas

Zaterdag 20 november

23

GP van Qatar 

28 november

24

GP van Abu Dhabi

5 december

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