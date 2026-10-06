F1-kampioen draait miljoenenverlies dankzij gigasalaris van teambaas

Het Formule 1-seizoen van 2025 was er een voor in de geschiedenisboeken van McLaren. Lando Norris pakte de wereldtitel bij de coureurs en het team uit Woking legde met overmacht beslag op de constructeurstitel. Toch is het bedrag dat aan het einde van de rit overblijft negatief. En niet zo’n beetje ook.

Uit documenten die McLaren indiende bij de overheidsinstantie Companies House blijkt dat het raceteam een recordomzet boekte van 588,5 miljoen pond (ruim 700 miljoen euro). De stijging in de omzet werd hoofdzakelijk gedreven door hogere sponsoring inkomsten, de toegenomen verkoop van merchandise en een groter aandeel in de F1-prijzenpot dankzij de wereldtitels.

Maar zodra de kosten van die omzet af gaan, komt McLaren Racing maar liefst 17,3 miljoen pond (20,4 miljoen euro) tekort. De oorzaak van deze rode cijfers ligt voornamelijk bij een forse stijging in de operationele kosten, gestegen personeelskosten én de afwikkeling van eerdere financiële regelingen en incentive-schema's die zwaar op de resultaten drukken.

Het astronomische salaris van Zak Brown

Dat die personeelskosten zo hoog zijn, heeft twee redenen. Aan de ene kant nam de personeelsomvang toe van 1.123 naar 1.246 werknemers, wat de loonsom aanzienlijk deed stijgen. Aan de andere kant heb je Zak Brown.

Uit de officiële documenten blijkt dat de teambaas een basissalaris van 8,2 miljoen pond kreeg gestort. En dat is nog maar het begin. Het grote gedeelte van zijn inkomen vergaarde Brown via bonussen “in verband met de lange termijn regelingen’’. Die bonussen samen liepen op naar 73,682 miljoen Britse pond (bijna 87 miljoen euro)! Daarmee tikte zijn totale jaarvergoeding over 2025 de 81,9 miljoen pond (bijna 98 miljoen euro) aan. Zo verdient Brown meer dan Max Verstappen .

Hoewel het verlies van 17,3 miljoen pond op het eerste gezicht schokkend oogt voor een kampioensteam, hoeven we niet te vrezen voor een faillissement. Met de aanhoudende sportieve successen en het sterke commerciële fundament verwacht het team de financiële balans in het lopende seizoen weer snel naar het zwarte cijfer te trekken.

Via RacingNews365, GPFans

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