Kimi Antonelli heeft zijn haar verpest voor de wereldtitel

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Een wereldtitel vieren kan op allerlei manieren. Kimi Antonelli heeft dat in ieder geval op z'n Kimi's gedaan en zal niemand snel vergeten. Bij Mercedes moesten ze even twee keer kijken toen de jonge wereldkampioen binnenkwam.

Italiaanse vlag op je hoofd

Antonelli vertelde eerder al dat hij iets geks met zijn haar wilde doen als hij ook echt wereldkampioen zou worden. Nou, dat is in ieder geval gelukt en hij houdt zich aan zijn woord. De Mercedes-coureur heeft zijn haar namelijk laten verven in de kleuren van de Italiaanse vlag: groen, wit en rood.

Mercedes deelde een video van zijn binnenkomst in de fabriek in Engeland. Daar lijkt vooral teambaas Toto Wolff even niet helemaal te snappen wat hij ziet. Antonelli kan er zelf natuurlijk keihard om lachen zegt dat hij hierop heeft gewacht.

Uiteraard kreeg George Russel de nieuwe look ook te zien. Een Mercedes-medewerkster vraagt hem waarom hij niet voor de Britse vlag heeft gekozen. Russell moet toegeven dat hij daar niet aan gedacht heeft.

Wolff vroeg zich ondertussen nog af of Antonelli hiervoor betaald heeft gekregen.

Of de Italiaanse toeristenbranche inmiddels interesse heeft in een sponsorcontract, weten we niet. Maar Antonelli heeft zijn wereldtitel op een bijzondere manier gevierd.

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