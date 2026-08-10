McLaren zou er niet goed aan doen om Verstappen binnen te halen, aldus F1-kampioen

Elk team dat op dit moment in de Formule 1 (of daarbuiten) actief is, zou maar wat graag Max Verstappen binnenhalen. Toch zijn er mensen die vanaf een afstandje toekijken die denken dat het niet altijd even verstandig is. De veeleisende Nederlander aan een goedlopend team toevoegen kan voor de nodige opschudding zorgen die een heel team kan doen ontsporen.

Dat denken wij niet, dat denkt tweevoudig Formule 1-kampioen Mika Hakkinen. De Fin waarschuwt McLaren, het team waarvoor hij tussen 1993 en 2001 reed en zijn twee titels (1998 en 1999) binnenhaalde, dat ze beter kunnen wegblijven van Max Verstappen. Een tegenstrijdig standpunt dan die teambaas Zak Brown van McLaren heeft geuit.

Max past niet bij McLaren

Volgens Hakkinen pas Max simpelweg niet bij de manier waarop McLaren het team draaiende houdt. Het binnenhalen van een dominante coureur als Verstappen zou de hele teamdynamiek kunnen omgooien. "Het gaat natuurlijk niet alleen om Max, er zijn ook veel andere coureurs. Maar hoe ik heb ervaren dat McLaren opereert, is het vooral de bedoeling om vooral naar het totale teampakket te kijken", legt oud-coureur uit in de Up To Speed-podcast. "Het is de enige manier om succes te behalen, om vanuit binnen ongelooflijke kracht uit de teamgeest te bouwen."

Op dit moment zou McLaren een stabiele bezetting hebben waarbij die oh zo belangrijke teamgeest erg sterk is. Het zou volgens Hakkinen dan ook allerminst slim zijn om die balans nu op te schudden terwijl er al twee sterke coureurs bij het team rijden. "Ik zou het risico minimaliseren. Als je op deze manier de teamgeest zou verliezen. Als het team al twee geweldige coureurs heeft, waarom zou je de boel dan op stelten zetten?"

Het team heeft al een wereldkampioen

"McLaren heeft natuurlijk al een wereldkampioen", verklaart hij. "Dat geeft aan dat als er goede harmonie binnen een team is, waarom zou je die dan riskeren door er iemand anders bij te halen?"

Of Brown de waarschuwing ter harte neemt is natuurlijk lastig in te schatten. Maar zolang we de teambaas niet meer bananen zien eten dan normaal, dan vermoeden we dat hij niet bezig is om Max Verstappen te verleiden om naar Woking te komen.

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