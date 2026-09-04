F1 krijgt kortere races in 2027 en dat is goed nieuws voor jou

De Formule 1 gaat een regel die al sinds 1958 gehanteerd wordt, veranderen. Alle elf F1-teams zijn het unaniem eens geworden over een plan om de minimale raceafstand per 2027 terug te schroeven van 305 kilometer (of een maximale tijdsduur van 2 uur racen) naar 290 kilometer. Maar ga je daar iets van merken?

Hoewel het plan nog officieel goedgekeurd moet worden door de F1 Commission en de FIA World Motor Sport Council, is de steun van de teams doorslaggevend. Het is dus enkel een kwestie van tijd voordat deze regelwijziging officieel wordt gemaakt.

Waarom moeten de Grands Prix korter?

De oorzaak van deze beslissing ligt bij de aanpassingen aan de motorreglementen. Om te voorkomen dat auto's op het circuit halverwege hun elektrische energie kwijtraken, is de brandstofstroom (fuel flow) verhoogd. Een hogere brandstofstroom betekent echter dat de V6-turbo's simpelweg meer benzine verbruiken.

Omdat de teams hun chassis en brandstoftanks voor 2026 al grotendeels ontworpen hebben, zou een grotere benzinetank voor 2027 betekenen dat de hele auto op de schop moet. Om torenhoge kosten onder het budgetplafond te vermijden én te voorkomen dat coureurs de hele race aan 'lift and coast' moeten doen om benzine te sparen, is gekozen voor de simpelste oplossing: de racelengte inkorten.

Wat merk je ervan?

De race met 15 kilometer aan rijafstand inkorten betekent op de meeste banen niet zoveel. Gemiddeld gaat het aantal ronden per GP met 3 ronden terug. Zo heb je bijvoorbeeld op Monza (waar dit weekend wordt gereden) maar 55 in plaats van 58 ronden nodig. Op langere circuits, zoals Spa-Francorchamps, Silverstone en Bakoe, is de uitkomst 2 ronden minder.

Misschien dat er wat puristen zijn die moeten wennen aan de nieuwe rekensom, maar in de praktijk ga je hier weinig van merken. Als je er al iets van meekrijgt, zou het positief moeten zijn. Doordat teams niet zo extreem moeten inhouden, kunnen coureurs wat langer pushen. Zeker wanneer het elektrische component volgend jaar iets minder belangrijk wordt . We hebben allemaal liever een paar rondjes minder sparen en meer gevechten op het scherpst van de snede, dan een race die kunstmatig lang wordt gerekt doordat iedereen op 80 procent rijdt.

Via The Race

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