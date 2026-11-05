F1 legt teams en coureurs 'spreekverbod' op over races in het Midden-Oosten

Gaat de F1 de slotraces in het Midden-Oosten schrappen of niet? Daar gaat het al maanden over. Als je er nu iemand van een F1-team naar vraagt, krijg je geen eerlijk antwoord.

Om de constante stroom aan speculaties in de media in te dammen, heeft de Formule 1-leiding (volgens verschillende F1-media) een officiële brief gestuurd naar de renstallen. De organisatie vraagt in een brief die tijdens het GP-weekend in Mexico rondging alle teams en coureurs om terughoudend te zijn in hun uitlatingen en vooral geen openlijke twijfels te uiten over de veiligheid of het al dan niet doorgaan van de races in Qatar en Abu Dhabi.

Oeps, te laat

De FOM had de brief wel wat eerder kunnen sturen. Inmiddels hebben Max Verstappen en Carlos Sainz al aangegeven dat ze liever niet naar het Midden-Oosten gaan als het er niet veilig is. Verstappen zei een paar weekenden terug nog: "Normaal ga ik erg graag naar Qatar en Abu Dhabi, maar als er een oorlog vlakbij is en landen met elkaar in conflict zijn, vind ik dat we er niet naartoe moeten gaan. Dan maakt het niet uit of je een contract hebt of niet. Het hangt er natuurlijk vooral van af wat voor garanties ze ons kunnen bieden en wat er de komende weken gebeurt."

Als je dit voorlegt aan FIA-voorzitter Mohammed Ben-Sulayem lepelt hij telkens hetzelfde riedeltje op: “Mijn familie zit daar ook. Denk je dat ik ze daar zou achterlaten als het gevaarlijk was?’’ Gelukkig wordt de verblijfplaats van familie Ben-Sulayem niet bedreigd, maar gebeurt dat met de F1 en MotoGP wel. De situatie tussen het gezinnetje en de raceklasses is dus moeilijk met elkaar te vergelijken.

Afkijken bij MotoGP?

Over de tweewielers gesproken: die hebben de knoop al doorgehakt en gaan racen in Qatar. Althans, de MotoGP minus Yamaha. Het Japanse team beroept zich op interne regels waarin zwart-op-wit staat dat personeel en rijders niet naar door oorlog getroffen of gevaarlijke gebieden gestuurd mogen worden. Yamaha laat daarom de Grand Prix schieten.

De keuze van Yamaha legt de enorme spagaat in de motorsport pijnlijk bloot. Veel MotoGP-coureurs proberen al weken achter de schermen de druk op te voeren om niet naar Doha af te reizen. Rijders als Jack Miller spreken zich openlijk uit: "Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties." De Formule 1 zal dit weekend vanuit São Paulo een schuin oog houden op Lusail in Qatar, maar vraag er de teams en coureurs maar niet naar.

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